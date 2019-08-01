Поклонники заговорили о разладе в семье Игоря Крутого. Фанаты заподозрили, что дочь известного продюсера Виктория рассталась с мужем ресторатором Давидом Берковичем.
Слухи о их расставании появились уже давно, однако теперь они получили вполне реальные доказательства. 29 июля композитор отметил свой юбилей. Праздник проходил в Турции, куда были приглашены близкие музыканта. Однако среди них не оказалось мужа Виктории. Также журналисты обратили внимание, что из инстаграма девушки исчезли совместные фотографии с бизнесменом. Как отмечает «СтарХит», супруги узаконили свои отношения в 2014 году, а в 2015 Виктория спала мамой, родив ресторатору дочку. Сейчас дочь Крутого занимается музыкой и планирует выпустить две песни.
Ранее, как писал News.ru, что Игорь Крутой отметит 65-летие концертом с известными музыкантами. Большое шоу готовится к 3 ноября. В концерте примут участие такие звёзды, как Анна Нетребко и Андреа Бочелли. Также выступят Аида Гарифуллина, Вадим Эйленкриг и Юрий Башмет.