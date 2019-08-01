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Дочь Игоря Крутого заподозрили в расставании с мужем 

Рамблер + ещё 3 1 час назад
Фото: instagram.com/victoriakrut
На праздновании 65-летия композитора Игоря Крутого в Турции его дочь Виктория появилась без мужа, бизнесмена Давида Берковича, спровоцировав этим слухи о разводе. Об этом пишет «СтарХит».
По данным издания, из личного блога Виктории Крутой исчезли совместные снимки с мужем, да и сам Беркович не упоминает в социальных сетях о жене и ее родителях и предпочитает публиковать фото только с дочерью.
Однако супруги не отписались друг от друга в Instagram, и никак не комментируют слухи о расставании.
Виктория Крутая и Давид Беркович поженились в 2014 году. Через год Виктория Крутая родила дочь. В интервью PEOPLETALK она отмечала, что отношениям с мужем помогает чувство юмора.
«У мужа очень хорошее чувство юмора, и у меня тоже неплохое, поэтому мы всегда смеемся вместе. Это помогает нашим отношениям, потому что, даже когда мы ссоримся, быстро миримся благодаря юмору», — рассказывала Виктория Крутая.
Комментарии9
Шоу-бизнес , Другое , Виктория Крутая , StarHit , Турция
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