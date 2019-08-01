Дочь Игоря Крутого заподозрили в расставании с мужем

На праздновании 65-летия композитора Игоря Крутого в Турции его дочь Виктория появилась без мужа, бизнесмена Давида Берковича, спровоцировав этим слухи о разводе. Об этом пишет «СтарХит».

По данным издания, из личного блога Виктории Крутой исчезли совместные снимки с мужем, да и сам Беркович не упоминает в социальных сетях о жене и ее родителях и предпочитает публиковать фото только с дочерью.

Однако супруги не отписались друг от друга в Instagram, и никак не комментируют слухи о расставании.

Виктория Крутая и Давид Беркович поженились в 2014 году. Через год Виктория Крутая родила дочь. В интервью PEOPLETALK она отмечала , что отношениям с мужем помогает чувство юмора.