Россияне больше не интересуются Пугачевой и Галкиным

Большинство (88%) россиян, принявших участие в опросе Аналитической службы Рамблера, не интересуются жизнью Аллы Пугачевой Максима Галкина . Они считают, что появилось много новых интересных эстрадных артистов, за жизнью которых следить гораздо интереснее.

7% респондентов интересуются их жизнью, поскольку считают их красивой и яркой парой.

4% опрошенных интересуются жизнью только Аллы Пугачевой, поскольку она напоминает им о молодости.

1% россиян любят Максима Галкина, поэтому следят именно за его жизнью. По их мнению, он — интересная личность.

Всего в опросе приняли участие 18 429 человек.

На днях юрист Ярослав Михайлов заявил, что прокуратура проведет проверку законности строительства дома Аллы Пугачевой и Максима Галкина в подмосковной деревне Грязь. Об этом Михайлов сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Юрист утверждает, что высота особняка выходит за допустимые пределы.

«Вопросы имеются не к Галкину, тот что звезда, а к должностным лицам, игнорирующих нарушение законности «звездой» нашей эстрады», — написал Михайлов (орфография и пунктуация автора сохранены).

По данным «Комсомольской правды», площадь особняка Пугачевой и Галкина составляет 2300 квадратных метров, а стоит он на участке в один гектар. В доме шесть этажей, есть подземный гараж, бассейн и семейный театр со сценой.