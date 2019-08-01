Россияне больше не интересуются Пугачевой и Галкиным 

Большинство (88%) россиян, принявших участие в опросе Аналитической службы Рамблера, не интересуются жизнью Аллы Пугачевой и Максима Галкина. Они считают, что появилось много новых интересных эстрадных артистов, за жизнью которых следить гораздо интереснее.
7% респондентов интересуются их жизнью, поскольку считают их красивой и яркой парой.
4% опрошенных интересуются жизнью только Аллы Пугачевой, поскольку она напоминает им о молодости.
1% россиян любят Максима Галкина, поэтому следят именно за его жизнью. По их мнению, он — интересная личность.
Всего в опросе приняли участие 18 429 человек.
На днях юрист Ярослав Михайлов заявил, что прокуратура проведет проверку законности строительства дома Аллы Пугачевой и Максима Галкина в подмосковной деревне Грязь. Об этом Михайлов сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Юрист утверждает, что высота особняка выходит за допустимые пределы.
«Вопросы имеются не к Галкину, тот что звезда, а к должностным лицам, игнорирующих нарушение законности «звездой» нашей эстрады», — написал Михайлов (орфография и пунктуация автора сохранены).
По данным «Комсомольской правды», площадь особняка Пугачевой и Галкина составляет 2300 квадратных метров, а стоит он на участке в один гектар. В доме шесть этажей, есть подземный гараж, бассейн и семейный театр со сценой.