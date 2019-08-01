Алибасов подаст иск к производителю «Крота»

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Сто миллионов рублей: «Ашан» и «Крот» ответят за отравление Алибасова 

Рамблер 1 час назад
Бари Алибасов подаст иск к производителю средств для чистки труб и гипермаркету «Ашан», где оно было приобретено, сообщил агентству RNS PR-директор продюсера Вадим Горжанкин.
«Бари Алибасов намерен взыскать 100 миллионов рублей с производителя жидкости для прочистки труб «Крот», а также с гипермаркета «Ашан», который продает сантехническое средство в опасной упаковке», — сообщил Горжанкин.
По его словам, из этой суммы 15 млн рублей приходятся на моральный вред, а в 85 млн рублей продюсер оценил ущерб, причиненный здоровью, в том числе расходы на лечение и упущенную выгоду.
«Адвокат Андрей Комиссаров, президент коллегии адвокатов «Комиссаров и партнеры», представляющий интересы Алибасова, подаст иск 7 августа в Пресненский суд столицы по месту жительства заявителя», — пояснил Горжанкин.
Он отметил, что «Ашан» «будет привлечен в качестве третьего лица со стороны ответчика», так как «магазин не должен продавать некачественные товары, которые могут навредить потребителям».
PR-директор Алибасова также пояснил, что ранее продюсер был против подачи иска, так как считал суд «очень хлопотным делом», однако адвокат его переубедил.
«Европейский опыт показывает, что производители более жестко подходят к упаковке и маркировке товаров из-за того, что потребитель может взыскать колоссальные судебные штрафы и компенсации», — привел Горжанкин слова адвоката.
4 июня Бари Алибасов был госпитализирован после того, как выпил средство для чистки труб, приняв его по ошибке за сок из-за красочной бутылки. 17 июня продюсер был выписан из больницы. Алибасов был множество раз обвинен в инсценировке отравления ради привлечения внимания. При этом он категорически отвергает госпитализацию ради пиара. По данным издания «Дни.ру», ранее врачи НИИ имени Н. В. Склифосовского подтвердили сужение пищевода Бари Алибасова до 0,6 см после отравления.
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Шоу-бизнес , Видео , Андрей Комиссаров , Вадим Горжанкин , Бари Алибасов
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