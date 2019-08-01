«Страшная зараза»: Нетребко отменила концерт в Австрии

Анна Нетребко заразилась гриппом от кондиционера и отменила концерт в Зальцбурге. Об этом сама певица рассказала в своем инстаграме.

«К сожалению, из-за внезапной сильной простуды (видимо, кондиционер) я должна отказаться от сегодняшнего выступления», — написала артистка накануне, выразив надежду, что выздоровеет к следующему концерту в этом австрийском городе, который запланирован на 3 августа.

Подписчики посочувствовали Нетребко («Летом — и простуда!»), подтвердили, что кондиционеры — «страшная зараза», и пожелали певице скорейшего выздоровления.

«Вам болеть нельзя — ваш волшебный голос исцеляет наши души! Будьте здоровы и счастливы!» — написал один из комментаторов.

В 2006 году Анна Нетребко получила австрийское гражданство, сохранив российское. Судя по инстаграму певицы, большую часть времени она проводит именно в Австрии, а большую часть оставшегося — на гастролях.