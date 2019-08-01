Киркоров вслед за Галкиным раскритиковал «гламурный ор по поводу пожаров»

Киркоров репостнул видеообращение Галкина, в котором тот критиковал моду на обеспокоенность состоянием окружающей среды и ор в соцсетях по поводу пожаров от гламурных девиц. Артист подписал пост фразой «Подписываюсь под каждым словом!».

Максим Галкин высказал в соцсетях свою позицию по пожарам в Сибири 31 июля. Позже артисту пришлось оправдываться за свои слова из-за критики.