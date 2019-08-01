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Киркоров вслед за Галкиным раскритиковал «гламурный ор по поводу пожаров» 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Народный артист России, Украины и Молдавии Филипп Киркоров высказал свое мнение по поводу реакции общества на пожары в Сибири. Он поддержал в Instagram комика Максима Галкина, указавшего на лицемерие российских знаменитостей, призывающих к борьбе с природной катастрофой.
Киркоров репостнул видеообращение Галкина, в котором тот критиковал моду на обеспокоенность состоянием окружающей среды и ор в соцсетях по поводу пожаров от гламурных девиц. Артист подписал пост фразой «Подписываюсь под каждым словом!».
Максим Галкин высказал в соцсетях свою позицию по пожарам в Сибири 31 июля. Позже артисту пришлось оправдываться за свои слова из-за критики.
Ранее в тот же день на важность борьбы с пожарами в Сибири, в Гренландии и на Аляске указал голливудский актер Леонардо Ди Каприо. 29 июля музыкант Сергей Шнуров написал стихотворение, в котором объявил, что «вся Россия объята пламенем».
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Комментарии2
Шоу-бизнес , Филипп Киркоров , Сергей Шнуров , Максим Галкин , Леонардо ДиКаприо , Молдова
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