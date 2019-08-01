Интернет — пользователей возмутило высказывание Водонаевой о России

Телеведущая Алена Водонаева , отдыхающая в Лос-Анджелесе пожаловалась в Instagram, что ей скоро придется возвращаться в Россию «из цивилизованной страны» и не хочется даже думать об этом. Подписчики указали Водонаевой, что она может и не возвращаться, раз так не любит Россию.

«Когда отказываешься верить в то, что пошло уже больше месяца жизни в ЛА и скоро придётся улетать из цивилизованной страны. В ближайшее время ждёт российская действительность. Бескультурье на дорогах, полиция, которую боишься и злые лица начиная с аэропорта. (…) Очень не хочется даже начинать обо всем этом думать. Но я невольно начинаю», — написала телеведущая (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).

Алену Водонаеву в комментариях поддержала и дизайнер Маша Цигаль , отметившая, что ей «страшно и стыдно за Родину».

Однако другие подписчики Алены Водонаевой резко осудили ее за мнение о России.

«Терпеть таких людей не могу которые на все жалуются только деньги здесь гребут и потом жалуются что все плохо», — написала natalyatrigubko.

«Оставайся там тогда. И посмотрим кому ты там нужна будешь», — пожелала shindakova.