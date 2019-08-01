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Интернет — пользователей возмутило высказывание Водонаевой о России 

Рамблер + ещё 5 1 час назад
Фото: Instagram
Телеведущая Алена Водонаева, отдыхающая в Лос-Анджелесе, пожаловалась в Instagram, что ей скоро придется возвращаться в Россию «из цивилизованной страны» и не хочется даже думать об этом. Подписчики указали Водонаевой, что она может и не возвращаться, раз так не любит Россию.
«Когда отказываешься верить в то, что пошло уже больше месяца жизни в ЛА и скоро придётся улетать из цивилизованной страны. В ближайшее время ждёт российская действительность. Бескультурье на дорогах, полиция, которую боишься и злые лица начиная с аэропорта. (…) Очень не хочется даже начинать обо всем этом думать. Но я невольно начинаю», — написала телеведущая (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).
Алену Водонаеву в комментариях поддержала и дизайнер Маша Цигаль, отметившая, что ей «страшно и стыдно за Родину».
Однако другие подписчики Алены Водонаевой резко осудили ее за мнение о России.
«Терпеть таких людей не могу которые на все жалуются только деньги здесь гребут и потом жалуются что все плохо», — написала natalyatrigubko.
«Оставайся там тогда. И посмотрим кому ты там нужна будешь», — пожелала shindakova.
«Ну Алёна у тебя у самой не самое дружелюбное лицо», — отметила ulianakuznetcova.
Комментарии1
Шоу-бизнес , Маша Цигаль , Алена Водонаева
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