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Толкалину подозревают в двухлетнем романе с женатым Гребенщиковым 

WomanHit.ru + ещё 3 48 минут назад
Фото: Instagram
Слухи о романе Любови Толкалиной и Бориса Гребенщикова ходят в Сети с 2017 года. Однажды папарацци даже удалось застать пару целующейся. В ответ на распространяющиеся слухи артистка резко заявила, что верящие во всякие домыслы люди мыслят исключительно «застрявшими у них в голове трусами». Однако на днях друг музыканта рассказал журналистам, что звезды тайно встречаются уже два года, передает портал eg.ru.
При этом он добавил, что измены в семье исполнителя считаются нормой — правда, это касается исключительно разовых встреч. Недавно актрису заметили на знаменитом рок-фестивале «Нашествие», где выступал Гребенщиков. В тот день они не афишировали свою близость на публике, уйдя с мероприятия по отдельности, но вскоре их заметили вдвоем на заднем сиденье машины.
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Шоу-бизнес , Борис Гребенщиков , Экспресс-газета
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