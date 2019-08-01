Толкалину подозревают в двухлетнем романе с женатым Гребенщиковым

Слухи о романе Любови Толкалиной и Бориса Гребенщикова ходят в Сети с 2017 года. Однажды папарацци даже удалось застать пару целующейся. В ответ на распространяющиеся слухи артистка резко заявила, что верящие во всякие домыслы люди мыслят исключительно «застрявшими у них в голове трусами». Однако на днях друг музыканта рассказал журналистам, что звезды тайно встречаются уже два года, передает портал eg.ru.

При этом он добавил, что измены в семье исполнителя считаются нормой — правда, это касается исключительно разовых встреч. Недавно актрису заметили на знаменитом рок-фестивале «Нашествие», где выступал Гребенщиков. В тот день они не афишировали свою близость на публике, уйдя с мероприятия по отдельности, но вскоре их заметили вдвоем на заднем сиденье машины.