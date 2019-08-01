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«Больше двух лет»: в окружении Гребенщикова рассказали о романе с Толкалиной 

Рамблер + ещё 6 1 час назад
Фото: Instagram
Актриса Любовь Толкалина уже два года появляется на концертах музыканта Бориса Гребенщикова, даже в небольших городах.
Звезды также уехали в одном автомобиле после выступления Гребенщикова на фестивале «Нашествие», рассказал изданию «Экспресс-газета» источник в окружении певца.
«Актриса Толкалина, когда есть возможность, сопровождает «Аквариум» уже больше двух лет. Сами посудите: разве «просто друзья» будут задвигать все дела и мчаться в тьмутаракань на получасовое выступление БГ, если на следующий день ей самой отправляться в большой гастрольный тур?» — пояснил источник.
По данным издания, речь идет об участии Гребенщикова в фестивале «Нашествие». Когда музыкант вышел на сцену, Любовь Толкалина устроилась в вип-ложе и стала снимать его на мобильный телефон, однако, завидев направленный на нее объектив, тут же спряталась.
«Уходили порознь. Но в результате оба оказались на заднем сиденье одного «лексуса» с тонированными стеклами, на котором и укатили в ночь», — отмечается в материале «Экспресс-газеты».
Ранее Любовь Толкалина разошлась с мужем кинорежиссером Егором Кончаловским. При этом Борис Гребенщиков — женат. В своем Instagram актриса опровергла роман с Гребенщиковым, подчеркнув, что люди «своей школьной линейкой пытаются измерить океан» и «мыслят исключительно трусами, застрявшими у них в голове».
«Роман — это понятно. Дружба, это не понятно что такое))))! А что не понятно— враждебно. Нужно соотнести со своими примитивными категориями, повесить ярлыки, упростить, опошлить, сделать себе понятным и успокоиться. (…) У нас дружба, а все кто предпочитает сплетничать— продолжайте мерить своими мерками в меру своих талантов и способностей!», — написала она (орфография и пунктуация автора сохранены).
Комментарии1
Шоу-бизнес , Другое , Любовь Толкалина , Борис Гребенщиков , Егор Кончаловский , Экспресс-газета
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