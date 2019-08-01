«Больше двух лет»: в окружении Гребенщикова рассказали о романе с Толкалиной

Звезды также уехали в одном автомобиле после выступления Гребенщикова на фестивале «Нашествие», рассказал изданию «Экспресс-газета» источник в окружении певца.

«Актриса Толкалина, когда есть возможность, сопровождает «Аквариум» уже больше двух лет. Сами посудите: разве «просто друзья» будут задвигать все дела и мчаться в тьмутаракань на получасовое выступление БГ, если на следующий день ей самой отправляться в большой гастрольный тур?» — пояснил источник.

По данным издания, речь идет об участии Гребенщикова в фестивале «Нашествие». Когда музыкант вышел на сцену, Любовь Толкалина устроилась в вип-ложе и стала снимать его на мобильный телефон, однако, завидев направленный на нее объектив, тут же спряталась.

«Уходили порознь. Но в результате оба оказались на заднем сиденье одного «лексуса» с тонированными стеклами, на котором и укатили в ночь», — отмечается в материале «Экспресс-газеты».

Ранее Любовь Толкалина разошлась с мужем кинорежиссером Егором Кончаловским . При этом Борис Гребенщиков — женат. В своем Instagram актриса опровергла роман с Гребенщиковым, подчеркнув, что люди «своей школьной линейкой пытаются измерить океан» и «мыслят исключительно трусами, застрявшими у них в голове».