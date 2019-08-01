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Шепелев рассказал, что его сын начал врать 

Вечерняя Москва + ещё 3 1 час назад
Фото: Instagram
Телеведущий Дмитрий Шепелев поделился новыми подробностями о своем сыне Платоне. В этот раз он рассказал своим подписчикам в Instagram, что ребенок начал ему врать.
Пока Платона ловили только на мелком вранье. При этом, Шепелев считает, что виноват в такой ситуации именно он. Причина в том, что он сам в детстве часто умалчивал или обманывал родителей по поводу своих оценок в школе. Делал телеведущий это, потому что боялся быть наказанным.
— Но ведь я сына не наказываю! Стараюсь спокойно объяснять или вообще перевести в шутку. Тогда почему он подвирает? — сетует Шепелев, прося у подписчиков совета.
Поклонники ведущего встали на сторону Платона:
«Мне кажется, все дети подвирают… у одних потом проходит.. у других нет. Всё от воспитания зависит!»
«Он не обманывает, он фантазирует)) детки в этом возрасте немного другой смысл в это вкладывают!»
«Мой ребёнок говорит что он не врёт, а шутит»
«Психологи говорят, что дети в этом возрасте ещё не умеют врать как это понимают взрослые, они ещё не испорчены на столько как мы… Дети в этом возрасте фантазируют»
«Просто возраст такой, пройдет»
Напомним: Шепелев воспитывает шестилетнего сына самостоятельно после смерти его гражданской жены, певицы Жанны Фриске.
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Шоу-бизнес , Жанна Фриске , Дмитрий Шепелев
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