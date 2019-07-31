Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Певица Жасмин усилила охрану после объявления мужа в розыск 

Рамблер 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Жасмин стали усиленно охранять после того, как стало известно, что Молдавия объявила ее мужа, бизнесмена Илана Шора в международный розыск. Об этом сообщает Teleprogramma.pro.
По данным издания, усиление охраны было заметно на видеозаписи выступления Жасмин в Геленджике, которую она выложила в своем Instagram.
На кадрах видно охранников, которые внимательно следят, чтобы никто не подходил к певице слишком близко, однако несколько детей к ней все же подпустили.
«Искренние детские обнимашки — бесценная награда для артиста на концерте. Спасибо, Геленджик! Обязательно вернусь в следующем году», — подписала видео Жасмин (орфография и пунктуация автора сохранены).
По данным ТАСС, решение об объявлении Шора в розыск приняла Апелляционная палата города Кагул. Ранее прокуратура начала расследование незаконного пересечения границы Шором, который после смены власти в Молдавии в июне уехал из страны. До этого он был осужден на 7,5 лет тюрьмы по обвинению в банковском мошенничестве, но обжаловал приговор и до окончательного решения был помещен под судебный контроль.
Комментарии
Шоу-бизнес , Илана Шора , Генпрокуратура РФ , Молдова
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В США захотели ограничить Россию в космосе21
Как изменится жизнь россиян с августа9
Пока вы не уснули: России выставили счет за Крым119
Названа причина масштабной гибели пчел в РФ3
Крушение MH17: у России появился заступник264
Видео
00:21
Укороченный взлет F-35B попал на видео
Армия Оружие
10:17
Названа основная версия катастрофы SSJ-100
Катастрофы Происшествия
00:41
Названо уничтожившее украинские Ил-76 оружие
Армия Войска
00:59
«России никто не помогает»
В мире Пожары
03:51
В НАТО приготовились к распаду ДРСМД
Армия В мире
04:21
«Это так все хлопотно»: Алибасов о суде с «Кротом»
Шоу-бизнес
04:24
США раскрыли масштабы пожаров в России
Наука и техника Наука
00:20
«Опасная игра»: Богомолов о митинге оппозиции
Общество
03:35
«Ей плохо»: Виктюк о состоянии Дорониной
Общество
04:51
Воруют все: что россияне похищают в магазинах
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение