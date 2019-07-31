Певица Жасмин усилила охрану после объявления мужа в розыск

Жасмин стали усиленно охранять после того, как стало известно, что Молдавия объявила ее мужа, бизнесмена Илана Шора в международный розыск. Об этом сообщает Teleprogramma.pro.

По данным издания, усиление охраны было заметно на видеозаписи выступления Жасмин в Геленджике, которую она выложила в своем Instagram.

На кадрах видно охранников, которые внимательно следят, чтобы никто не подходил к певице слишком близко, однако несколько детей к ней все же подпустили.

«Искренние детские обнимашки — бесценная награда для артиста на концерте. Спасибо, Геленджик! Обязательно вернусь в следующем году», — подписала видео Жасмин (орфография и пунктуация автора сохранены).