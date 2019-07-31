Певица Жасмин усилила охрану после объявления мужа в розыск 

Жасмин стали усиленно охранять после того, как стало известно, что Молдавия объявила ее мужа, бизнесмена Илана Шора в международный розыск. Об этом сообщает Teleprogramma.pro.
По данным издания, усиление охраны было заметно на видеозаписи выступления Жасмин в Геленджике, которую она выложила в своем Instagram.
На кадрах видно охранников, которые внимательно следят, чтобы никто не подходил к певице слишком близко, однако несколько детей к ней все же подпустили.
«Искренние детские обнимашки — бесценная награда для артиста на концерте. Спасибо, Геленджик! Обязательно вернусь в следующем году», — подписала видео Жасмин (орфография и пунктуация автора сохранены).
По данным ТАСС, решение об объявлении Шора в розыск приняла Апелляционная палата города Кагул. Ранее прокуратура начала расследование незаконного пересечения границы Шором, который после смены власти в Молдавии в июне уехал из страны. До этого он был осужден на 7,5 лет тюрьмы по обвинению в банковском мошенничестве, но обжаловал приговор и до окончательного решения был помещен под судебный контроль.