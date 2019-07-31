«Подписываюсь под каждым словом»: Киркоров поддержал Галкина

Киркоров опубликовал резонансное видеообращение Галкина у себя в Instagram, сообщив, что подписывается под каждым его словом.

Напомним, накануне Галкин раскритиковал пользователей Instagram за репост картинки с призывом потушить пожары в Сибири. Шоумен заявил, что леса горят ежегодно, а ажиотаж в этом году связан с бездумным тиражированием призывов к спасению экологии в соцсетях. Галкин призвал бороться за экологию на местах, защищая леса в своих районах.

Лесные пожары бушуют на территории Таймыра, Эвенкии, Богучанского, Кежемского, Енисейского, Мотыгинского и Абанского районов. Из-за пожаров режим ЧС введен на всей территории Иркутской области, Красноярского края, в двух районах Бурятии и одном районе Якутии. Площадь пожаров составляет более 3 млн гектаров.