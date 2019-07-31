Киркоров поддержал Галкина в вопросе лесных пожаров в Сибири

Галкин ранее отметил, что Россия не является той сверхдержавой, которой хочет казаться, поэтому леса горят в стране каждый год и с не меньшим размахом, а истерика в соцсетях и борьба за экологию — это абсолютно разные вещи.