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Киркоров поддержал Галкина в вопросе лесных пожаров в Сибири 

News.ru 1 час назад
Фото: @fkirkorov
Певец Филипп Киркоров заявил, что согласен с каждым словом юмориста Максима Галкина о лесных пожарах в Сибири. Он не стал делать собственный пост, а просто скопировал видео со страницы шоумена.
Галкин ранее отметил, что Россия не является той сверхдержавой, которой хочет казаться, поэтому леса горят в стране каждый год и с не меньшим размахом, а истерика в соцсетях и борьба за экологию — это абсолютно разные вещи.
News.ru писал, что телеведущая Ксения Собчак поддержала Галкина после начавшейся в Сети его травли. Она была вызвана якобы попыткой юмориста выгородить чиновников в ситуации с лесными пожарами в Сибири.
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Шоу-бизнес , Филипп Киркоров , Ксения Собчак , Максим Галкин
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