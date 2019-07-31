Старше Лолиты: фанаты раскритиковали Бузову

Снимок, на котором Лолита Милявская обнимает за талию Ольгу Бузову, появился в аккаунте издания «Дни.ру» в социальной сети.

«Отвязная Лолита в обнимку с роскошной Ольгой Бузовой на открытии фестиваля "Жара"! Чей образ нравится больше?», — подписана фотография (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).

Пользователи соцсети отметили, что Ольга Бузова смотрится на фотографии хуже, чем Лолита Милявская, несмотря на разницу в возрасте.

«Роскошная? Это вы так пошутили? На этом именно фото она смотрится старше своих лет! В каком месте она роскошна?..», — поинтересовалась ju_li_ya_litva.

«Лолита круче чем бузова выглядит, бузова постарела с этими уколами», — уверена elena_gyseva_s.

«Каждая прекрасна по своему. У них разный уровень и в возрасте и в опыте, по этомуне вижу смысла сравнивать)) уважаю и Лолиту и Бузову за умение трудолюбивость», — подчеркнула luydmilastiranec.