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Старше Лолиты: фанаты раскритиковали Бузову 

Рамблер 1 час назад
Фото: @dniru
Лолита Милявская в свои 55 лет выглядит лучше, чем Ольга Бузова, сочли пользователи Instagram, обсудив совместный снимок певиц.
Снимок, на котором Лолита Милявская обнимает за талию Ольгу Бузову, появился в аккаунте издания «Дни.ру» в социальной сети.
«Отвязная Лолита в обнимку с роскошной Ольгой Бузовой на открытии фестиваля "Жара"! Чей образ нравится больше?», — подписана фотография (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).
Пользователи соцсети отметили, что Ольга Бузова смотрится на фотографии хуже, чем Лолита Милявская, несмотря на разницу в возрасте.
«Роскошная? Это вы так пошутили? На этом именно фото она смотрится старше своих лет! В каком месте она роскошна?..», — поинтересовалась ju_li_ya_litva.
«Лолита круче чем бузова выглядит, бузова постарела с этими уколами», — уверена elena_gyseva_s.
«Каждая прекрасна по своему. У них разный уровень и в возрасте и в опыте, по этомуне вижу смысла сравнивать)) уважаю и Лолиту и Бузову за умение трудолюбивость», — подчеркнула luydmilastiranec.
Ранее поклонники упрекнули Ольгу Бузову в том, что она излишне корректирует фотографии, которые выкладывает в своем аккаунте. Фанаты певицы отметили, что на одном из снимков ноги Бузовой стали слишком длинными и тонкими и призвали ее «быть собой».
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Шоу-бизнес , Лолита Милявская , Ольга Бузова
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