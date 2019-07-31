«Это так все хлопотно»: Алибасов о суде с производителем «Крота»

Продюсер Бари Алибасов отказался от подачи иска на производителя средства для прочистки труб «Крот».

«Нет, не буду, я начал было, а потом, оказывается, это так все хлопотно, это надо что-то писать, куда-то ходить, с кем-то судиться», — сказал Алибасов ТАСС.

Продюсер также заявил, что чувствует себя хорошо.

Ранее представитель Алибасова Вадим Горжанкин заявлял, что семья продюсера намерена подать в суд на ООО «АМС Медиа» — производителя жидкого средства «Крот. Чистые трубы».

Напомним, 4 июня Бари Алибасов по ошибке выпил жидкость для промывки труб и получил ожог пищевода четвертой степени, ожог желудка второй степени, ожог дыхательных путей и кишечника. Выйдя из НИИ скорой помощи имени Склифосовского, Алибасов несколько раз появился в эфире телевизионных шоу, после чего общественность заподозрила, что история с отравлением была обманом.