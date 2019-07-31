Костенко поддержала мужа в скандале с алиментами

Этим летом приставы наложили арест на счета футболиста и закрыли ему выезд из страны из-за долга.

Дмитрий Тарасов уже два года счастлив в браке с третьей женой Анастасией Костенко . Супруги воспитывают годовалую дочь Милану . Однако от первого брака у футболиста также подрастает десятилетняя наследница Ангелина.

Еще в прошлом году разгорелся скандал, когда бывшая супруга подала в суд на спортсмена за неуплату алиментов. Ольга Тарасова требовала от него 15 миллионов рублей, чтобы растить их общую дочь Ангелину.

В марте этого года Тарасов обвинил в скопившемся долге бухгалтеров клуба «Локомотив» , которые не пересчитали сумму выплат. А недавно он отдыхал с семьей в Риме , а по возращению узнал, что приставы наложили арест на счета футболиста и закрыли ему выезд из страны из-за долга по алиментам. Футболист был шокирован обвинениями в уклонении от уплаты алиментов. Он заверил, что находился на реабилитации, поэтому не мог сделать банковский перевод.

Однако не все поклонники поверили Дмитрию. Тогда за него вступилась Костенко.

«Дружная семья — залог счастливой жизни. Я горжусь тем, что у нас в общей сумме — целый отряд родственников (наш табор, любимейший табор). P. S Все попытки навести смуту в нашей огромной семье бесполезны. Истина: «Как аукнется, так и откликнется»», — написала она в соцсети. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ANASTASIA TARASOVA (@kostenko.94) 30 Июл 2019 в 12:24 PDT

Поклонники были удивлены словам девушки. Они поинтересовались у модели, применяет ли они цитируемую поговорку к себе. «Так вам же и откликнется. Или вы забыли, с чего и на чем семью построили?», «То есть, вы считаете нормой, что отец не обеспечивает ребенка от первого брака?» — стали негодовать подписчики. «Отец обеспечивает своего ребёнка. Хватит разводить сплетни на моей странице!», — заявила Костенко.

фото: instagram.com/kostenko.94/