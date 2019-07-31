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Костенко поддержала мужа в скандале с алиментами 

Teleprogramma.pro + ещё 1 2 часа назад
Фото: Instagram
Этим летом приставы наложили арест на счета футболиста и закрыли ему выезд из страны из-за долга.
Дмитрий Тарасов уже два года счастлив в браке с третьей женой Анастасией Костенко. Супруги воспитывают годовалую дочь Милану. Однако от первого брака у футболиста также подрастает десятилетняя наследница Ангелина.
Еще в прошлом году разгорелся скандал, когда бывшая супруга подала в суд на спортсмена за неуплату алиментов. Ольга Тарасова требовала от него 15 миллионов рублей, чтобы растить их общую дочь Ангелину.
В марте этого года Тарасов обвинил в скопившемся долге бухгалтеров клуба «Локомотив», которые не пересчитали сумму выплат. А недавно он отдыхал с семьей в Риме, а по возращению узнал, что приставы наложили арест на счета футболиста и закрыли ему выезд из страны из-за долга по алиментам. Футболист был шокирован обвинениями в уклонении от уплаты алиментов. Он заверил, что находился на реабилитации, поэтому не мог сделать банковский перевод.
Однако не все поклонники поверили Дмитрию. Тогда за него вступилась Костенко.
«Дружная семья — залог счастливой жизни. Я горжусь тем, что у нас в общей сумме — целый отряд родственников (наш табор, любимейший табор). P. S Все попытки навести смуту в нашей огромной семье бесполезны. Истина: «Как аукнется, так и откликнется»», — написала она в соцсети.
Поклонники были удивлены словам девушки. Они поинтересовались у модели, применяет ли они цитируемую поговорку к себе. «Так вам же и откликнется. Или вы забыли, с чего и на чем семью построили?», «То есть, вы считаете нормой, что отец не обеспечивает ребенка от первого брака?» — стали негодовать подписчики. «Отец обеспечивает своего ребёнка. Хватит разводить сплетни на моей странице!», — заявила Костенко.
фото: instagram.com/kostenko.94/
Напомним, что Тарасов не только недавно отдохнул за границей, но и устроил вечеринку в четь дня рождения младшей дочери. Годовалой малышке он подарил детский автомобиль Mercedes. Тем временем сумма просрочки по алиментам составляет 7 миллионов рублей, также адвокат его экс-жены Сергей Жорин требует выплатить неустойку в размере 8 миллионов рублей.
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Шоу-бизнес , Анастасия Костенко , Дмитрий Тарасов , Ольга Тарасова , Сергей Жорин , Локомотив , Милан , Рим
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