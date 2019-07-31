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«Живут вместе»: свекор Натальи Фриске опроверг слухи о разводе 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Фото: @friske_natalia.
Павел Вшивков назвал новости о разладе в семье сына происками «желтой прессы».
Недавно семья певицы Жанны Фриске, умершей от рака в 2015 году, в очередной раз попала в информационное пространство. И снова в рубрику скандальных новостей. Журналисты узнали, что сестра исполнительницы Наталья Фриске якобы подала на развод со своим мужем Сергеем Вшивковым. Отец Сергея, Павел Вшивков рассказал корреспонденту портала Teleprogramma.pro Анастасии Морылевой, как обстоят дела на самом деле.

«Как жили, так и живут вместе»

Супруг Натальи Фриске из семьи спасателей. Отец Сергея — Павел Алексеевич Вшивков — многие годы служит в МЧС Пермского края. На рабочем месте мы и застали свекра Натальи Фриске.
«Это неправда, я не понимаю, откуда взялась эта информация. Происки «желтой прессы». Они не подавали заявление о разводе ни в кой ЗАГС. Как жили, так и живут вместе.
Когда начали писать эту ерунду, я позвонил Сергею и спросил. Сын сказал, что они сами в шоке от того, что пишут и не берут трубки от журналистов», — рассказал порталу Teleprogramma.pro Павел Алексеевич.
Наталья Фриске и Сергей Вшивков. Фото: @vshivkov_sergey.

Разошлись из-за разногласий

Сергей и Наталья поженились 16 августа 2013 года. Тогда звездная сестра невесты уже знала о страшном диагнозе. По состоянию здоровья Жанна не смогла присутствовать на торжестве.
Наталья и Сергей поженились 16 августа 2013 года. Фото: @vshivkov_sergey.
Из сообщений СМИ следует, что заявление о расторжении брака было подано в Перовский ЗАГС Москвы. Это самый простой путь для развода, когда оба супруга считают, что сохранить семью невозможно. Если, конечно, у них нет несовершеннолетних детей. К сожалению, подтвердить эти данные в ЗАГСе мы не смогли:
«Это персональные данные, которые мы не имеем права разглашать. Обнародованию не подлежат данные ни о регистрации брака, ни о его расторжении», — прокомментировали порталу Teleprogramma.pro в Перовском ЗАГСе столицы.
В прошлом году супруги перебрались на Шри-Ланку. Фото: Фото: @vshivkov_sergey.
Если верить журналистам, то разлад в семье Фриске и Вшивкова случился еще год назад, когда они перебрались на Шри-Ланку и открыли свой бизнес — кафе. В итоге общее дело прогорело. Супруги вернулись в Москву и якобы решили разойтись из-за непреодолимых разногласий.
Но эти данные СМИ приводят со ссылкой на неизвестного источника в окружении пары, в то время как один из ближайших родственников — свекор Натальи Фриске — их опровергает.
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Шоу-бизнес , Наталья Фриске , Жанна Фриске , МЧС , Пермский Край
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