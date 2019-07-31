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Шнуров написал стихотворение про развлечения Путина 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров написал стихотворение, посвященное президенту России Владимиру Путину и его погружению на дно Финского залива. Он опубликовал свое произведение в Instagram.
В стихотворении Шнуров назвал главу государства личностью и альфой, мастером на все руки и правильным мужиком. Музыкант также заявил, что Путин — «как блогер, только еще лучше», поскольку не обращает внимание на лайки.
Вот же человеку все по кайфу,
Он для многих, так сказать, пример.
То залезет внутрь батискафу,
То слетает в небо, например.
Может побороться на татами.
У него по жизни все окей.
Искупался утром он с китами,
А под вечер поиграл в хоккей.
На лице спокойствие. Без страсти
Тигра усыпил. И снег кружит.
Говорят, что на все руки мастер.
Образцовый, правильный мужик.
Быть среди событий, прямо в гуще.
Годный пилит он контент, камон.
Он как блогер, только еще лучше,
Целый мир подписан на него.
Лайкают — не лайкают, он выше!
Личность. Альфа. Мега. Индивид.
Новый выпуск с ним еще не вышел?
Ждем. Ну, чем же нас он удивит!
29 июля Шнуров опубликовал стихотворение, в котором объявил, что «вся Россия объята пламенем».
Ранее в июле Путин на борту спускаемого аппарата C-explorer 3.11 погрузился на дно залива в районе острова Гогланд и осмотрел затонувшую подлодку Щ-308 «Семга».
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Шоу-бизнес , Видео , Сергей Шнуров , Владимир Путин
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