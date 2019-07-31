Шнуров написал стихотворение про развлечения Путина

В стихотворении Шнуров назвал главу государства личностью и альфой, мастером на все руки и правильным мужиком. Музыкант также заявил, что Путин — «как блогер, только еще лучше», поскольку не обращает внимание на лайки.

Вот же человеку все по кайфу,

Он для многих, так сказать, пример.

То залезет внутрь батискафу,

То слетает в небо, например.

Может побороться на татами.

У него по жизни все окей.

Искупался утром он с китами,

А под вечер поиграл в хоккей.

На лице спокойствие. Без страсти

Тигра усыпил. И снег кружит.

Говорят, что на все руки мастер.

Образцовый, правильный мужик.

Быть среди событий, прямо в гуще.

Годный пилит он контент, камон.

Он как блогер, только еще лучше,

Целый мир подписан на него.

Лайкают — не лайкают, он выше!

Личность. Альфа. Мега. Индивид.

Новый выпуск с ним еще не вышел?

Ждем. Ну, чем же нас он удивит!

29 июля Шнуров опубликовал стихотворение, в котором объявил, что «вся Россия объята пламенем».

Ранее в июле Путин на борту спускаемого аппарата C-explorer 3.11 погрузился на дно залива в районе острова Гогланд и осмотрел затонувшую подлодку Щ-308 «Семга».