«Образцовый, правильный мужик»: Шнуров посвятил стих Путину

В стихотворении Шнуров назвал президента примером и отметил, что ему «все по кайфу»: и погружаться в батискафе, и сражаться на татами, и играть в хоккей.

При этом Шнуров отметил, что президент делает все вышеперечисленное со спокойствием на лице и без страсти.

По словам певца, Путин «как блогер, только еще лучше», поскольку не думает о лайках, а за его действиями следит весь мир.

Вот же человеку все по кайфу,

Он для многих, так сказать, пример.

То залезет внутрь батискафу,

То слетает в небо, например.

Может побороться на татами.

У него по жизни все окей.

Искупался утром он с китами,

А под вечер поиграл в хоккей.

На лице спокойствие. Без страсти

Тигра усыпил. И снег кружит.

Говорят, что на все руки мастер.

Образцовый, правильный мужик.

Быть среди событий, прямо в гуще.

Годный пилит он контент, камон.

Он как блогер, только еще лучше,

Целый мир подписан на него.

Лайкают — не лайкают, он выше!

Личность. Альфа. Мега. Индивид.

Новый выпуск с ним еще не вышел?

Ждем. Ну, чем же нас он удивит!