Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров написал стихотворение о президенте России Владимире Путине.
В стихотворении Шнуров назвал президента примером и отметил, что ему «все по кайфу»: и погружаться в батискафе, и сражаться на татами, и играть в хоккей.
При этом Шнуров отметил, что президент делает все вышеперечисленное со спокойствием на лице и без страсти.
По словам певца, Путин «как блогер, только еще лучше», поскольку не думает о лайках, а за его действиями следит весь мир.
Вот же человеку все по кайфу,
Он для многих, так сказать, пример.
То залезет внутрь батискафу,
То слетает в небо, например.
Может побороться на татами.
У него по жизни все окей.
Искупался утром он с китами,
А под вечер поиграл в хоккей.
На лице спокойствие. Без страсти
Тигра усыпил. И снег кружит.
Говорят, что на все руки мастер.
Образцовый, правильный мужик.
Быть среди событий, прямо в гуще.
Годный пилит он контент, камон.
Он как блогер, только еще лучше,
Целый мир подписан на него.
Лайкают — не лайкают, он выше!
Личность. Альфа. Мега. Индивид.
Новый выпуск с ним еще не вышел?
Ждем. Ну, чем же нас он удивит!