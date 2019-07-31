Слепаков сравнил сибирских чиновников с обделавшимися школьниками

Комик Семен Слепаков раскритиковал чиновников, заявивших об экономической нецелесообразности тушения пожаров в Сибири. На своей странице в Instagram он сравнил их со школьником, который сходил под себя на уроке, но попытался сделать вид, что ничего не произошло.

«Как объяснили мои местные товарищи, [чиновники — прим.ред.] сначала думали, что тушить не надо, а потом, когда поняли, что было надо, оказалось, что уже не получится. И решили, что теперь надо продолжать говорить, что не надо», — так Слепаков описал ситуацию с лесными пожарами (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены).

Комик рассказал историю о своем однокласснике, который обкакался на уроке, но продолжал сидеть за партой. Остальные дети поняли, что что-то не так, «принюхивались, шептались, подозрительно смотрели друг на друга», а он продолжал сидеть. В итоге ситуацию спасла учительница, отправившая мальчика домой.

«В случае с пожарами в Сибири такое чувство, что учительницы в классе нет, или у неё очень сильный насморк, и она ничего не чувствует», — заявил Слепаков.

Он назвал эту историю «тревожной и грустной» и заодно прокомментировал ситуацию с акциями протеста в Москве, которую счел еще более печальной: в ней, по его мнению, обкакалась сама учительница.

«Но она, как ни в чем не бывало, продолжает вести урок, а когда кто-то выражает недовольство, ставит двойки и зовет физкультурника, чтобы тот навел в классе порядок. И говорит: «Ребята, а что вам не нравится? Смотрите, какие у нас занавески красивые!» Так это же мы на них деньги сдавали…» — заключил комик.

В десяти регионах в Сибири не утихают крупные лесные пожары. Общая площадь горения составляет три миллиона гектаров. Режим чрезвычайной ситуации из-за этого ввели на территории всего Красноярского края и Иркутской области, в районах Бурятии и Якутии. Ветер принес дым от пожаров в Хакасию, Алтайский край, Кемеровскую, Новосибирскую, Омскую и Томскую области.