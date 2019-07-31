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Шепелев поговорил с подписчиками о родителях Фриске 

Рамблер 19 минут назад
Фото: globallookpress.com
Интернет-пользователи призвали телеведущего Дмитрия Шепелева, отца ребенка Жанны Фриске, разрешить мальчику видеться с бабушкой и дедушкой. Как сообщают «Дни.ру» со ссылкой на Instagram Шепелева, ведущий решил ответить одной из подписчиц.
В своем последнем посте Шепелев порассуждал о привычках итальянцев.
«Мне трудно понять, как итальянцам удается завтракать булочкой и кофе. Безо всех этих наших каш и «самый важный прием пищи», — написал он (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).
В комментариях к этой записи пользователи начали критиковать Шепелева из-за его конфликтов с родителями Фриске.
«А мне трудно понять, как можно запрещать бабушке и дедушке видеть своего внука», — заявила одна из подписчиц.
«Вам про булочки — вы про бабушку. Нам никогда друг друга не понять!» — так ответил ей Шепелев.
Жанна Фриске скончалась в июне 2015-го в возрасте 40 лет. Последние два года жизни певица боролась с раком.
После смерти Фриске между Шепелевым и ее родственниками начался конфликт, связанный с исчезновением денег со счета благотворительного общества «Русфонд», собиравшего средства на лечение певицы.
В мае 2019-го на счет организации поступили 7 980 000 рублей, 11,5 процента от всей суммы долга наследников Фриске. СМИ писали, что средства были выручены от продажи доли сына Фриске в загородном доме. После смерти певицы особняк достался трем наследникам в трех равных долях — отцу и матери Фриске и ее сыну.
Отец певицы заявлял, что от своей доли в доме не отказывается.
Причиной конфликтов в семье также остается сын Фриске. Отец певицы жаловался, что редко видит внука.
Комментарии3
Шоу-бизнес , Жанна Фриске , Дмитрий Шепелев
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