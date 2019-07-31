Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Дмитрий Шепелев поговорил с подписчицей о родителях Жанны Фриске 

Teleprogramma.pro 43 минуты назад
Фото: globallookpress.com
Телеведущий считает, что пользователям в Сети его никогда не понять.
Телеведущий Дмитрий Шепелев в Instagram пообщался с одной из своих подписчиц. Гражданский супруг скончавшейся в 2015 году от рака мозга певицы Жанны Фриске разместил пост, в котором заявил, что ему трудно понять, как итальянцам удается завтракать булочкой и кофе.
Шепелев высказался о родителях Фриске/instagram.com/dmitryshepelev/
«Безо всех этих наших каш и «самый важный прием пищи». Ответ очень простой: они завтракают так легко, потому что заканчивают плотный ужин только в час ночи. Всем сладкого утра. Вы же, наверняка, плотно поели, ведь так? На фотографии сладкий пончик (в очках)», — заявил телеведущий, намекая, что в отпуске ни в чем себе не отказывает из еды.
Одна из подписчиц Дмитрия Шепелева не выдержала и напомнила ему о конфликте с родными Жанны Фриске. Как известно, телеведущий уже несколько лет не позволяет родителям певицы видеться с Платоном Шепелевым, которому сейчас уже шесть лет.
«А мне трудно понять, как можно запрещать бабушке и дедушке видеться со своим внуком», — заявила подписчица. Шепелев не оставил этот выпад в свой адрес без внимания: «Вам про булочку, вы про бабушку. Нам никогда друг друга не понять», — заявил телеведущий.
Ранее он говорил, что у него есть причины, по которым он не позволят родным Жанны Фриске видеться с их внуком. Правда, объяснять, что конкретно случилось в семействе после смерти его гражданской супруги он не считает нужным.
Teleprogramma.pro: последние новости
Бари Алибасов оказался липовым миллионером Собчак в леопардовом купальнике устроила фотосессию на Сардинии Лобода записала видео с дочкой на концерте Rammstein
Комментарии
Шоу-бизнес , Платон Шепелев , Жанна Фриске , Дмитрий Шепелев
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия не виновата: Трамп прекратил охоту на ведьм21
США заявили о «большой сделке» с Россией76
Военные массово бегут из ВСУ132
Спор у Скабеевой закончился битьем стаканов29
Умерла дочь Родченко
Видео
01:27
Успешное наступление сирийской армии сняли на видео
Армия
00:38
Тело в чемодане: появилось видео допроса убийцы блогерши
Происшествия Криминал
01:26
США заявили о «большой сделке» с Россией
В мире Оружие
00:36
Россия не виновата: Трамп прекратил охоту на ведьм
США Политика
00:42
SSJ 100 экстренно сел в Самаре
Происшествия
01:19
В Сети высмеяли «способ» Киева по возвращению Крыма
Общество Украина
03:36
Военный переворот: Зеленскому предсказали свержение
В мире Украина
03:49
Названы сроки освобождения украинских моряков
В мире Конфликты
02:09
Задержан подозреваемый в убийстве девушки-блогера
Криминал Происшествия
00:37
«Все включено»: почему россияне умирают в Анталье
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение