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Пельш рассказал о «договоренности» с акулами 

Рамблер + ещё 2 49 минут назад
Фото: РИА Новости
Телеведущий, музыкант и актер Валдис Пельш заявил в интервью РИА «Новости» о своем желании вернуться на остров Гуадалупе и понырять с белыми акулами. По словам Пельша, у него есть «четкая договоренность» с этими морскими хищниками и они его не съедят.
Пельш пояснил, что плавал с белыми акулами на съемках документального фильма «Большой белый танец».
«Конечно, то, что мы делали для фильма, запрещено, но у нас была собственная лодка и свои правила. Туристам нельзя выходить на открытую платформу при погружении и полном контакте с большими белыми акулами в воде. У нас была так называемая самодвижущаяся акулья клетка — это открытая подводная лодка, где есть места для пилота и наблюдателя. Причем для наблюдателя — открытая полукапсула, в которой он мог плавать с большой белой акулой на равных», — рассказал телеведущий.
Он также выразил уверенность, что его «не съест ни одна акула».
«У меня с ними четкая договоренность: я не ем суп из акульих плавников, а акулы не едят меня!», — подчеркнул Валдис Пельш, отметив, что «ленивый отдых» не для него.
Ранее пользователи Instagram восхитились внешним видом Валдиса Пельша, выложившего фото в своем аккаунте в соцсети.
Подписчики отметили, что, несмотря на возраст и седину, артист прекрасно выглядит.
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Шоу-бизнес , Валдис Пельш , РИА Новости
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