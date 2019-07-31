Леонардо Ди Каприо включился в борьбу с лесными пожарами в Сибири

Оскароносец является основателем благотворительного фонда по сохранению экологической среды и ранее уже касался природных проблем Земли.

Голливудский актер Леонардо Ди Каприо включился в борьбу с лесными пожарами, охватившими Сибирь.

Свое отношение к природной катастрофе он выразил в социальной сети. Там он выложил видео, на котором приводятся различные данные по пожарам в Сибири, в том числе о том, что площадь возгораний достигает протяженности в 100 тысяч футбольных полей. В подписи к видео говорится, что беспрецедентные объемы лесных пожаров, дым от которых виден даже из космоса, провоцируют огромные выбросы углекислого газа в атмосферу Земли и влияют на климат планеты.

Напомним, Ди Каприо является основателем благотворительного фонда по сохранению экологической среды и ранее уже касался природных проблем Земли, к примеру, связав рекордные морозы в Якутии и угрозу жизням местных жителей с изменением климата. Пост с призывом обратить внимание на данную проблему актер опубликовал в Instagram.

Ранее синоптики рассказали, что смог от пожаров в Сибири может вскоре дойти до Москвы, если места возгорания накроет антициклон. Чтобы дым добрался до Москвы, ему нужно завоевать Сибирь, а центр управления циркуляцией в нем должен будет расположиться в низовьях Оби и Иртыша.