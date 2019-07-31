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Известного телеведущего распекли за убийство и поедание козла в эфире 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: globallookpress.com
Знаменитый телеведущий и шеф-повар Гордон Рамзи подвергся критике в сети за то, что пристрелил и приготовил горного козла в новой серии Uncharted на канале National Geographic. Об этом сообщает Metro.
52-летний британский ведущий взял в кадре оружие, смахивающее на винтовку, и убил животное, следуя традициям народа маори в Новой Зеландии. Он заметил, что такое мясо не «завернуто в липкую пленку на полке супермаркета», а является «правильной» добычей охотника.
«Мое сердце бьется, как Биг Бен», — сказал он.
Позднее он пожарил козлятину в вырытой в земле яме с добавлением лаврового листа. Мясо он подал с картофелем, салатом и чатни.
Зрители были шокированы жестоким поведением Рамзи. Они критиковали National Geographic за бессердечность в отношении живой природы и обвиняли их в убийствах ради финансовой выгоды. Пользователи Twitter саркастически советовали сотрудникам канала разослать своих ведущих по всему миру, чтобы умертвить всех животных. Небольшое число поклонников Рамзи пытались заступиться за него, назвав приготовленное блюдо свежим и «натуральным».
Рамзи стал ведущим нескольких серий Uncharted на канале National Geographic. Проект с его участием стартовал в прошлом месяце. В рамках шоу известный кулинар путешествует по всему миру в поисках новых идей и вдохновения.
Ранее американская телеведущая Лариса Свитлык (Larysa Switlyk) попала под шквал критики после того, как похвасталась, что убила во время записи передачи нескольких коз и оленя. Случай получил столь широкую огласку, что правительство Шотландии, где произошел инцидент, задумало пересмотреть законодательство об обращении с животными.
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Шоу-бизнес , Гордон Рамзи , National Geographic
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