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Максим Галкин выступил с критикой по поводу истерии вокруг пожаров в Сибири 

Газета.Ru + ещё 9 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Телеведущий Максим Галкин выступил с критикой в отношении пользователей соцсетей, которые занимаются истерией вокруг пожаров в Сибири. Соответствующее видеообращение он выложил в своем инстаграме.
По словам Галкина, происходящее в соцсетях не имеет отношения к борьбе за экологию.
При этом он укоряет пользователей в том, что пройдет месяц и они забудут о пожарах. По мнению Галкина, сейчас просто модно поднимать эту тему.
Кроме того, телеведущий выступил в защиту спасателей и чиновников, которые не тушат пожары в связи с нехваткой финансов.
Ранее Путин поручил министерству обороны страны помочь МЧС с тушением пожаров в Сибири.
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Шоу-бизнес , Общество , Максим Галкин , Министерство обороны , МЧС
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