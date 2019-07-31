Максим Галкин выступил с критикой по поводу истерии вокруг пожаров в Сибири

Телеведущий Максим Галкин выступил с критикой в отношении пользователей соцсетей, которые занимаются истерией вокруг пожаров в Сибири. Соответствующее видеообращение он выложил в своем инстаграме.

По словам Галкина, происходящее в соцсетях не имеет отношения к борьбе за экологию.

При этом он укоряет пользователей в том, что пройдет месяц и они забудут о пожарах. По мнению Галкина, сейчас просто модно поднимать эту тему.

Кроме того, телеведущий выступил в защиту спасателей и чиновников, которые не тушат пожары в связи с нехваткой финансов.