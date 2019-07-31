«С финансами не ахти»: сколько зарабатывает Бари Алибасов?

Слухи о богатстве продюсера группы «На-На» Бари Алибасова сильно преувеличены. Основные доходы Алибасов получает от съемок на телевидении, пишет со ссылкой на свои источники «Комсомольская правда".

Согласно информации издания, которое сослалось на справку о доходах Бари Алибасова, в сентябре 2018 года он заработал 114 942 рубля, а в октябре — всего 57 471 рубль.

При этом два следующих месяца — ноябрь и декабрь — оказались для Алибасова весьма денежными. Он заработал 1 725 000 рублей и 1 149 425 рублей соответственно. Именно а это время была сделана телевизионная передача, посвященная женитьбе продюсера на Лидии Федосеевой-Шукшиной, утверждает издание.

«Бари входит в учредители фирмы «Натали», которая занимается организацией развлечений, у нее актив порядка 20 млн рублей. Но он там не единственный учредитель, поэтому говорить, эти деньги лежат у него в кармане, невозможно. Другая его фирма — «Бариал» имеет нулевой доход», — рассказал газете источник в налоговой службе.

По его словам, все, что было у Алибасова, он вложил в недвижимость и «сейчас с финансами не ахти».

«Выплывает на пиаре, но это нестабильный источник доходов. Недвижимость есть, а вот живых денег — негусто. Если идут поступления, то чаще всего за участие в ток-шоу. И сын Алибасова без регулярного дохода», — отметил он.

Согласно статье, свои две квартиры в Москве по 40 и 80 кв. м Алибасов продал несколько лет назад. При этом в Мерзляковском переулке он занимает квартиру в 220 кв. м, однако она не полностью оформлена на продюсера.

«Бари купил две квартиры, а на третью не хватило денег. Договорились, что он займет всю площадь (весь этаж) и сделает ремонт — там были одни стены. А деньги за третью квартиру за него пока что отдаст другой человек, на представителя которого по договоренности квартиру и оформили. Был взят кредит для покупки 83,8 кв. м. Кредит уже отдали. Бари надеялся, что квартиру через какое-то время на него переоформят, но и по сей день вопрос не решен», — пояснил источник издания.

Сам Алибасов рассказал газете, что, действительно, часть его квартиры оформлена на другого человека.

«Я покупал все три квартиры, а оказалось, что оформлены на меня только две. Но, поскольку все квартиры объединены в одну большую девятикомнатную, то, как только меня не будет на этом свете, человек, на которого записана часть площади, просто не пустит сюда ни моего сына, ни мою жену. Возможно, ему даже выгодно, чтобы я побыстрее умер…», — считает Бари Алибасов.