Виноват парик: Виторган стал «копией» Малахова 

Актер Максим Виторган опубликовал в своем Instagram снимок в парике и солнцезащитных очках. Поклонники артиста заявили в комментариях, что перепутали его в таком образе с телеведущим Андреем Малаховым.
На фотографии Максим Виторган в солнцезащитных очках и черном парике с длинными волосами пьют коктейль через трубочку.
«Не успел начаться отпуск, а выгляжу уже отдохнувшим;-))», — подписал снимок актер (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).
Пользователи соцсети восхитились преображением Виторгана.
«Показалось Малахов», — написала nastasia_off.
«Открыв ленту, я было дело подумала, это Малахов. Пригляделась, нет это Вы, Максим», — отметила _iriska08_.
Ранее Максим Виторган обменялся колкостями с бывшей женой телеведущей Ксенией Собчак под записью с поздравлением старшей дочери с днем рождения.