Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Виноват парик: Виторган стал «копией» Малахова 

Рамблер + ещё 1 47 минут назад
Фото: @mvitorgan
Актер Максим Виторган опубликовал в своем Instagram снимок в парике и солнцезащитных очках. Поклонники артиста заявили в комментариях, что перепутали его в таком образе с телеведущим Андреем Малаховым.
На фотографии Максим Виторган в солнцезащитных очках и черном парике с длинными волосами пьют коктейль через трубочку.
«Не успел начаться отпуск, а выгляжу уже отдохнувшим;-))», — подписал снимок актер (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).
Пользователи соцсети восхитились преображением Виторгана.
«Показалось Малахов», — написала nastasia_off.
«Открыв ленту, я было дело подумала, это Малахов. Пригляделась, нет это Вы, Максим», — отметила _iriska08_.
Ранее Максим Виторган обменялся колкостями с бывшей женой телеведущей Ксенией Собчак под записью с поздравлением старшей дочери с днем рождения.
Комментарии
Шоу-бизнес , Максим Виторган , Андрей Малахов , Ксения Собчак
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы не уснули: России выставили счет за Крым95
Названа основная версия катастрофы SSJ-10023
Медведев потребовал тушить пожары «не из окон министерств»10
«Кто главный здесь?» что возмутило Зеленского117
Путин дал приказ армии413
Видео
00:41
Названо уничтожившее украинские Ил-76 оружие
Армия Войска
00:59
«России никто не помогает»
В мире Пожары
03:51
В НАТО приготовились к распаду ДРСМД
Армия В мире
04:21
«Это так все хлопотно»: Алибасов о суде с «Кротом»
Шоу-бизнес
04:24
США раскрыли масштабы пожаров в России
Наука и техника Наука
00:20
«Опасная игра»: Богомолов о митинге оппозиции
Общество
03:35
«Ей плохо»: Виктюк о состоянии Дорониной
Общество
04:51
Воруют все: что россияне похищают в магазинах
Общество
01:26
А был ли «Новичок»: новая версия в «деле Скрипалей»
В мире
02:07
«Для него девушки — просто тело». Друг об убийце блогерши
Общество Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение