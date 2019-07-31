Виноват парик: Виторган стал «копией» Малахова

Актер Максим Виторган опубликовал в своем Instagram снимок в парике и солнцезащитных очках. Поклонники артиста заявили в комментариях, что перепутали его в таком образе с телеведущим Андреем Малаховым

На фотографии Максим Виторган в солнцезащитных очках и черном парике с длинными волосами пьют коктейль через трубочку.

«Не успел начаться отпуск, а выгляжу уже отдохнувшим;-))», — подписал снимок актер (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).

Пользователи соцсети восхитились преображением Виторгана.

«Показалось Малахов», — написала nastasia_off.

«Открыв ленту, я было дело подумала, это Малахов. Пригляделась, нет это Вы, Максим», — отметила _iriska08_.