«А помнишь»: Цымбалюк-Романовская откровенно о Джигарханяне

Виталина Цымбалюк-Романовская в своем Instagram вспомнила разговор с бывшим мужем актером Арменом Джигарханяном о том, что он считает ценным в людях.

«Мой бывший муж говорил, что самое ценное, когда можно сказать тому, кто рядом с тобой: «…а помнишь?…» Читайте завтра пост о тех, кому всегда можно будет это сказать», — написала Виталина Цымбалюк-Романовская (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).

Пианистка проиллюстрировала запись фотографией с актером Дмитрием Харатьяном и поставила хештеги -#этонашастобойбиография и #дмитрийхаратьян.

Пользователи соцсети в комментариях к записи согласились, что общие воспоминания объединяют людей, и отметили, что Виталина Цымбалюк-Романовская отлично выглядит.

«Да, это многого стоит! Вы. Очаровательны, Виталиночка! Удачи вам!» — пожелала galo4ka.soldatova.