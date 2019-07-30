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«А помнишь»: Цымбалюк-Романовская откровенно о Джигарханяне 

Рамблер 30 минут назад
Фото: @vitalinaromanovskaya
Виталина Цымбалюк-Романовская в своем Instagram вспомнила разговор с бывшим мужем актером Арменом Джигарханяном о том, что он считает ценным в людях.
«Мой бывший муж говорил, что самое ценное, когда можно сказать тому, кто рядом с тобой: «…а помнишь?…» Читайте завтра пост о тех, кому всегда можно будет это сказать», — написала Виталина Цымбалюк-Романовская (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).
Пианистка проиллюстрировала запись фотографией с актером Дмитрием Харатьяном и поставила хештеги -#этонашастобойбиография и #дмитрийхаратьян.
Пользователи соцсети в комментариях к записи согласились, что общие воспоминания объединяют людей, и отметили, что Виталина Цымбалюк-Романовская отлично выглядит.
«Да, это многого стоит! Вы. Очаровательны, Виталиночка! Удачи вам!» — пожелала galo4ka.soldatova.
По данным ТАСС, брак актера и режиссера Армена Джигарханяна и Виталины Цымбалюк-Романовской был расторгнут в ноябре 2017 года Адвокат режиссера Евгений Парфенов сообщил изданию, что Цымбалюк-Романовская не возражала против развода. Сейчас Виталина Цымбалюк-Романовская встречается с певцом Прохором Шаляпиным.
Комментарии
Шоу-бизнес , Евгений Парфенов , Прохор Шаляпин , Армен Джигарханян , Дмитрий Харатьян
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