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Поклонники Rammstein устроили забег к сцене 

Рамблер 1 час назад
Фото: @rammsteinofficial
Поклонники немецкой группы Rammstein, стремясь занять более выгодные места, бегом преодолели расстояние от ворот стадиона «Лужники» до сцены. Об этом сообщает «Пятый канал».
По данным издания, инцидент произошел на концерте группы в Москве 29 июля, которому предшествовала автограф-сессия.
«Перед самим шоу фанаты, которые съехались со всей страны, устроили забег, чтобы быстрее прорваться к сцене и быть ближе к музыкантам», — отмечает «Пятый канал».
По информации РЕН ТВ, в Россию группа Rammstein приехала в рамках тура в поддержку нового альбома.
Желающих попасть на концерт Rammstein оказалось в три раза больше, чем предполагали организаторы, и было принято решение сменить первоначальную площадку на 80-тысячные "Лужники".
При этом некоторые фанаты группы, купившие билет на концерт, были вынуждены простоять в очередях по 10 часов, отмечает телеканал.
Шоу-бизнес
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