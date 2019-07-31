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«Ой, всё!» Макс Фадеев ответил на обвинения в плагиате 

Национальная Служба Новостей + ещё 5 21 минуту назад
Фото: nsn.fm
В эфире НСН продюсер выразил недоумение интересу СМИ к претензиям малоизвестного саратовского музыканта.
Продюсера Максима Фадеева обвинили в плагиате. Претензию предъявил саратовский композитор и исполнитель Павел «Pashket V» Петров, публикующий свое творчество в соцсетях. На своем канале YouTube Петров заявил, что сочиненная им еще в 2012 году песня «Дни и ночи» очень похожа на композицию Фадеева и певицы MOLLY (Ольги Серябкиной) «Я просто люблю тебя», которая появилась только в 2016 году.
Сам Фадеев комментировать заявление саратовского музыканта отказался. В эфире НСН продюсер удивился, что на эту историю вообще обратили внимание СМИ.
«Вам реально заняться нечем? Я 30 лет этим занимаюсь и пишу кучу… Ой, всё!», — сказал продюсер перед тем, как повесить трубку.
Стоит отметить, что обвинивший Фадеева в плагиате Павел Петров не собирается требовать, чтобы указали его авторство. В беседе с телеканалом «360» музыкант заявил, что продюсер может «на договорной и платной основе» взять другие его песни.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Максим Фадеев , Павел Петров , Макс Фадеев
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