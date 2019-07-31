«Ой, всё!» Макс Фадеев ответил на обвинения в плагиате

В эфире НСН продюсер выразил недоумение интересу СМИ к претензиям малоизвестного саратовского музыканта.

Продюсера Максима Фадеева обвинили в плагиате. Претензию предъявил саратовский композитор и исполнитель Павел «Pashket V» Петров, публикующий свое творчество в соцсетях. На своем канале YouTube Петров заявил, что сочиненная им еще в 2012 году песня «Дни и ночи» очень похожа на композицию Фадеева и певицы MOLLY (Ольги Серябкиной) «Я просто люблю тебя», которая появилась только в 2016 году.

Сам Фадеев комментировать заявление саратовского музыканта отказался. В эфире НСН продюсер удивился, что на эту историю вообще обратили внимание СМИ.

«Вам реально заняться нечем? Я 30 лет этим занимаюсь и пишу кучу… Ой, всё!», — сказал продюсер перед тем, как повесить трубку.

Стоит отметить, что обвинивший Фадеева в плагиате Павел Петров не собирается требовать, чтобы указали его авторство. В беседе с телеканалом «360» музыкант заявил, что продюсер может «на договорной и платной основе» взять другие его песни.