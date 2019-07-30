Земфира рассказала о преследовании агрессивного фаната

Фанат российской рок-певицы Земфиры Рамазановой разгромил ее машину, которая была припаркована возле дома исполнительницы на Фрунзенской набережной, сообщает МК.RU.

Известно, что в автомобиле были разбиты стекла и серьезно поврежден кузов. В беседе с правоохранителями фанат заявил, что таким образом надеялся привлечь ее внимание.

Также выяснилось, что это не первая попытка пообщаться со знаменитостью — в предыдущий раз он подкараулил ее, кричал, как одержимый и сообщил, что был адептом какой-то секты. По словам самой артистки, в настоящий момент она находится в Париже, а в день происшествия у нее был запланирован вылет.

«Эта ситуация сейчас — моя самая большая головная боль: автосервис, уголовное дело… Я нервничаю. Перевариваю», — сказала рок-звезда.

В момент, когда мужчина начал громить иномарку певицы, она находилась дома.

«Ко мне накануне приехал племянник в гости, он живет не в России, мы встретились с ним в 15:30, в 16:00 мы приехали домой, а в 17:00 мне позвонили из полиции», — продолжила она.

Позже сотрудники ППС обратили внимание на автомобиль с разбитыми стеклами, в то время как сам вандал стоял рядом даже не пытаясь скрыться.

«Там логическое мышление отсутствует. Он стоял и думал, как меня вызвать, думал, разобьет стекло, и сработает сигнализация, а я ее не ставила», — сказала Земфира.

По словам певицы, к ней периодически приходят неадекватные граждане, пытающиеся вступить в разговор, и у нее уже есть отработанная схема действий в такой ситуации.

«Стараюсь встречу тут же завершить, предупреждаю, что вызову наряд полиции», — призналась исполнительница.

О первом столкновении с вандалом артистка рассказала, что в тот раз возвращалась с тренировки и по пути зашла в магазин, поэтому руки были заняты.

«Внутрь я попала только вместе с соседкой с собакой. А пока никого не было, мы стояли, и он морочил мне голову минут 15. — рассказала Земфира. — Речь его была бессвязной. Самое яркое, что я запомнила из его слов, это то, что его родители отвели в секту Свидетели Иеговы (организация запрещена в России) (организация запрещена на территории России). Если вам человек говорит, что его отвели в секту — это же сразу все понятно? Я все это время стояла у подъезда и пыталась что-то предпринять, чтобы он отстал и я смогла быстрее зайти в подъезд».

Певица также отметила, что фанат был агрессивен и несколько раз оскорбил ее. Когда она в очередной раз попыталась уйти, пригрозив нарядом полиции, реакция у мужчины была психопатического характера.

«Он стал орать на весь двор, люди даже стали выглядывать в окно. Типа, вызывай, кого хочешь! — я его и запомнила-то, потому что он был агрессивный», — сказала Земфира.

По словам Рамазановой, в этот раз она не пересекалась с фанатом. После того как ей сообщили по телефону неприятную новость, она спустилась и увидела свой автомобиль. Вскоре приехали сотрудники полиции, попросили осмотреть — не пропало ли что из личных вещей.

«Я все проверила, ничего не пропало, да там и красть нечего. Спросили, буду ли я писать заявление? Я сказала, что буду. Поехали в отдел», — рассказала певица.

Там звезда ознакомилась с показаниями поклонника, в которых он подробно описал первый эпизод, когда подкараулил ее, и объяснил, что, разбивая машину в этот раз, он надеялся привлечь внимание, чтобы она спустилась и поговорила с ним.

По сведениям СМИ, машина певицы в настоящее время находится в автосервисе, где производится подсчет материального ущерба, который нанес вандал. Уже сейчас можно сказать, что потребуется заменить правую дверь и два разбитых стекла. Кроме того в автомобиле повреждены переднее правое крыло и левая фара спереди. Крыша и заднее правое крыло тоже частично пострадали. По приблизительным подсчетам, ущерб составит более 200 тыс. рублей.

Что касается самого фаната, о нем известно лишь то, что его зовут Глеб, ему 35 лет и он якобы работает грузчиком.