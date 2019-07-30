Разбивший машину Земфиры фанат объяснился

Мужчина, разбивший окна в автомобиле певицы Земфиры, заявил на допросе, что хотел добиться ее внимания. Видео допроса опубликовано на сайте телеканала РЕН ТВ.

Молодой человек рассказал, что пытается «встретиться и переговорить» с Земфирой почти четыре года. По его словам, у него накопились к певице «кое-какие вопросы», которые не дают ему «выйти из тупика».

Подозреваемый признался, что разбил стекла Mercedes-Benz C200, потому что надеялся, что сработает сигнализация и хозяйка машины «выйдет пообщаться».

«Я не знал, что у нас с ней этот вопрос дойдет до каких-то инстанций… Я хотел выйти хотя бы на конфликт», — объяснил он.

Заявление о повреждении автомобиля от певицы Земфиры поступило в полицию 27 июля. Исполнительница сообщила, что неизвестный разбил два стекла в ее Mercedes во дворе жилого дома в центре Москвы. Прибывшие на место сотрудники полиции задержали 35-летнего жителя столицы, работающего грузчиком. В отношении него возбуждено уголовное дело об умышленном уничтожении или повреждении имущества. Ущерб от его действий оценили в 17,3 тысячи рублей. Сейчас обвиняемый находится под подпиской о невыезде.