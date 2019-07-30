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Лобода показала, как зажгла на концерте Rammstein 

Рамблер + ещё 3 24 минуты назад
Светлана Лобода опубликовала видео с концерта немецкой группы Rammstein, который состоялся в московских «Лужниках» 29 июля.
Певица поделилась с подписчиками в Instagram записью, на которой ее старшая дочь Ева танцует под песни Rammstein на трибуне.
Напомним, лидеру Rammstein Тиллю Линдеманну приписывают отцовство младшей дочери Лободы Тильды. Сами знаменитости не подтверждали, но и не опровергали эту информацию. Линдеманн и Лобода познакомились в 2017 году на фестивале «Жара» в Баку.
После этого их часто видели вместе: в частности, немецкий музыкант забирал Лободу из больницы после операции по удалению камня из почки в октябре 2018 года.
Шоу-бизнес , Видео , Светлана Лобода
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