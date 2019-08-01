Воеводина и экс-король Малайзии могли расстаться еще в 2018 году

Медведи, матрёшки, балалайка и водка — вот основные ассоциации, возникающие у иностранцев при упоминании России . Но ещё одна немаловажная ассоциация — это наши девушки, настоящие красавицы, которые становятся и прекрасными жёнами. К сожалению, так бывает не всегда и в некоторых случаях у новоявленных мужей россиянок в итоге не оказывается повода для радости.

Модель, тусовщица, бывшая участница скандального реалити-шоу «Каникулы в Мексике Оксана Воеводина (она же Оксана Горбатенко, она же Ксения Дягилева), как показалось многим, вытянула золотой билетик — встретила в Европе малайзийского короля, приняла ислам, взяла новое имя — Рихана — и счастливо вышла замуж. Король Мухаммад V так полюбил Оксану, что отрёкся ради неё от престола и остался лишь султаном штата Келантан.

Для девушки с таким прошлым, как у Оксаны, эти перемены казались довольно серьезными, но недавно выяснилось, что всё это было ненадолго. В июле 2019 года весь мир узнал о том, что Оксана с двухмесячным ребенком и своими родителями обитает где-то в Подмосковье и давно не виделась с мужем-султаном. Более того, он в одностороннем порядке оформил с ней развод по Шариату и отказался признать маленького Тенгку Исмаила Леона Петра своим наследником.

Для многих это стало настоящим шоком. Как это так? Муж-мусульманин бросает жену с ребенком, разводится с ней, трижды произнеся слово «Талак», что является самым серьезным и безвозвратным способом заявить о расторжении брака… Вот тут-то и всплыли все былые «грехи» русской девушки, и даже многие жители Малайзии , которым она так нравилась, заявили, что девушка это заслужила, и не стоит ей сейчас притворяться белой и пушистой.

Портал Teleprogramma.pro попытался выяснить, по какой причине и когда именно могли расстаться бывший король и модель из России. В 2013 году Оксана, которой тогда было 20 лет, стала участницей проекта «Каникулы в Мексике-2», правда, под другим именем — Ксения Дягилева (или Николь, потому как одна Ксюша там уже была). В первый же день она нашла себе кавалера — красавчика Елисея Полищука, якобы влюбленного в ведущую шоу и звезду «Дома-2» Алёну Водонаеву. О любви к Алёне он моментально забыл и занялся любовью с «Николь» прямо в бассейне на глазах у других ребят.

Связь, впрочем, оказалась вовсе не одноразовой — Оксана-Ксения и Елисей встречались даже после проекта, когда вернулись в Москву . Но потом всё же расстались.

Знал ли обо всём этом Мухаммад V, когда делал Воеводиной предложение? Это большой вопрос. С королем Малайзии наша Оксана познакомилась в Европе, где работала моделью, представляя один из дорогих часовых брендов. На тот момент она уже являлась обладательницей титула «Мисс Москва-2015», неплохо знала английский и могла свободно общаться с иностранцами.

Когда монарх предложил ей стать его женой, девушка поняла, что это её шанс. Она решила забыть об участии в реалити-шоу, избавиться от своих страниц в соцсетях, не соответствующих образу добропорядочной мусульманской жены, а заодно и от прочего компромата в Интернете. Но подчистить абсолютно всё ей не удалось — возможно, пароли от некоторых страниц были потеряны, либо она о них просто забыла.

Как бы то ни было, журналистам удалось найти страницу Оксаны на Ask.fm, где около года назад, то есть незадолго до своего замужества, она снова играла в паре со своим альтер-эго Ксенией Дягилевой. Выглядит это довольно странно: отвечая своим знакомым, она откликалась на Оксану, но при этом другим людям говорила, чтобы они называли её Ксенией.

Но главное там то, что девушка общалась с людьми совсем не по-королевски. Грубо, иногда с матом, иногда с грамматическими ошибками. С подругами она обсуждала своих бывших парней, друзей, а также показывала всем свои откровенные фотографии.

Так Оксана Воеводина отвечала на вопросы своей подругиВ Москве «засветилась» под ручку с молодым парнем7 июня 2018 года Мухаммад V и Оксана заключили брак по мусульманским обычаям, но затем сыграли шикарную свадьбу в Москве, в Барвихе. Примерно в то же время они побывали в Германии, где посетили лучшую клинику по планированию семьи. Дело в том, что в свои 48 лет король очень хотел ребенка. Он уже был женат, но первая супруга не подарила ему радость отцовства, потому и брак закончился разводом.

Но что же случилось теперь? Почему осенью 2018-го вместе с молодой женой он праздновал свадьбу и думал о детях, а затем вдруг отказался от неё, когда она была в положении?

Как пояснил адвокат султана, у того не было никаких оснований думать, что этот ребенок — его. Некоторые Интернет-пользователи предположили, что сомнения в отцовстве появились у Мухаммада V в тот момент, когда его жена улетела в Москву к родителям и в начале марта СМИ опубликовали её фотографии из столичного супермаркета. На фото девушка ходит по магазину с большим животом и с симпатичным молодым человеком. По словам очевидца, парень поддерживал её, нёс пакеты, а позже увез её на дорогой иномарке белого цвета.

Неизвестно, эти ли снимки заставили султана усомниться в верности жены, или некие свидетельства её разгульной жизни в прошлом. Но его желание развестись вполне понятно. Загадкой остается лишь то, почему муж решил, что не является отцом двухмесячного Леона, ведь за девять месяцев до его рождения Мухаммад и Оксана были вместе, и вряд ли она могла забеременеть от кого-то другого.

Как бы то ни было, султан развелся с молодой русской женой и сейчас Оксана с ребенком находятся в России. На своей странице в Instagram, которую Воеводина всё же завела этим летом, видимо для того, чтобы хоть как-то доносить до мира свою позицию, она говорит лишь о том, как сильно любит Фариса (неофициальное имя султана) и как счастлива от того, что в венах её сына течёт малайзийская кровь. Девушка также опровергала заявления о расставании и называла всё происходящее происками его политических конкурентов.

Но факт есть факт: свидетельство о разводе в шариатском суде Сингапура уже опубликовано в Сети. В нем говорится, что 49-летний муж (имя замазано) 22 июня 2019 года в присутствии свидетелей трижды произнес «Талак», что свидетельствовало о его намерении развестись с 26-летней женой Риханой Оксаной Горбатенко. Официально брак был расторгнут 1 июля.

Свидетельство о разводе Оксаны Воеводиной в шариатском суде распространили адвокаты султана

Есть и другая информация, согласно которой отношения между супругами завершились еще до Нового года.

«Как рассказал мне родственник султана Келантана, они не вместе с 2018 года, но развод завершился только в этом году. Она лжет и делает вид, что всё ещё с султаном, хотя это неправда!», — написал один из комментаторов под постом Оксаны в Instagram.

Единственный вопрос, который остается открытым, это установление отцовства. Согласится ли Мухаммад V провести экспертизу ДНК и станет ли заботиться о мальчике, если окажется, что Леон действительно его биологический сын. По некоторым данным, девушка уже получила от бывшего мужа предложение финансовой помощи. Она будет ей оказана, если Оксана забудет о своей связи с экс-монархом и мальчик тоже не станет претендовать на пост султана, передающийся по наследству.

Как заявила уже упомянутая выше Алёна Водонаева, лично знакомая с Воеводиной, выходить замуж за богатых мужчин и пытаться манипулировать беременностью или детьми — не самая лучшая затея.