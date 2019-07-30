Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Водонаева предостерегла девушек от замужества ради богатства 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Фото: globallookpress.com
Телеведущая подметила, что история любви в случае Оксаны Воеводиной и малайзийского короля стремительно превратилась в сюжет для рейтинговых ток-шоу.
Экс-участница «Дома-2» Алена Водонаева в своей постоянной колонке для одного из изданий светской хроники высказалась о союзе Оксаны Воеводиной и малайзийского короля Мухаммада V.
По словам телеведущей, история любви российской красавицы (Оксана получила титул «Мисс Москва — 2015», — Прим. ред.) и ее венценосного избранника стремительно превратилась в сюжет для рейтинговых ток-шоу.
Размышляя о браке модели, Водонаева припомнила те статьи, которые появлялись на первых страницах различных изданий: якобы Мухаммад V решил разойтись с Оксаной после того, как уличил девушку в неверности. Также в прессе писали, что избранник Воеводиной сомневается в своем отцовстве (Модель родила сына, — Прим. ред.). «Все-таки сложно поверить, что, закатив роскошную свадьбу в Барвихе и приняв ислам, Оксана тут же пустилась во все тяжкие», — приводит 7days.ru слова Алены Водонаевой.
По мнению бывшей участницы телестройки, история Оксаны далеко не уникальна. Телеведущая подметила, что в наше время девушки часто очаровываются богатством мужчин и «сломя голову пытаются их женить на себе». Кроме того, Водонаева не сомневается, что бессмысленно манипулировать избранником беременностью или рождением ребенка.
Teleprogramma.pro: последние новости
Супруга певицы Жасмин объявили в международный розыск Канделаки заявила, что не намерена потакать мужским капризам Лобода пикантным фото намекнула, что приехала на концерт Rammstein
Комментарии
Шоу-бизнес , Оксана Воеводина , Алена Водонаева , журнал "7 Дней" , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Москву накроет дым от пожаров в Сибири61
Российская армия готовится форсировать реки Европы30
Десятки россиян умерли в Анталье339
Умер Валерий Кокурин7
Человечество израсходовало все возобновляемые ресурсы210
Видео
00:34
Началось серийное производство Су-57
Оружие Армия
01:16
Российская армия готовится форсировать реки Европы
Армия
00:36
Десятки мертвых птиц упали на тротуар в Калининграде
Происшествия
01:03
Чуриковой стало хуже
Общество
01:45
Отвели в секту: Земфира о нападении фаната
Шоу-бизнес
03:23
Раскрыты детали жуткого убийства блогерши
Происшествия
08:15
Трагедия в детском лагере: Названа причина пожара
Пожары Происшествия
01:08
«До девятого этажа»: В Петербурге ударили фонтаны из-под земли
Происшествия
00:37
Порошенко отказался прятаться назло Путину
В мире
09:49
Названы самые востребованные рабочие специальности
Социология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение