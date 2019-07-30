Отвели в секту: Земфира о нападении фаната

Певица Земфира узнала о нападении поклонника на ее автомобиль от сотрудников ППС, сама она в этот момент находилась дома. Об этом певица рассказала «Московскому комсомольцу».

По ее словам, полицейские обратили внимание на машину с разбитыми стеклами и мужчину, стоявшего рядом.

«Он даже не пытался скрыться, там логическое мышление отсутствует. Он стоял и думал, как меня вызвать, думал, разобьет стекло, и сработает сигнализация, а я ее не ставила…» — рассказала Земфира.

Певица отметила, что с этим же человеком она столкнулась прошлой зимой. Он подкараулил ее у подъезда и мешал зайти в дом.

По словам Земфиры, речь мужчины была бессвязной.

«Самое яркое, что я запомнила из его слов, это то, что его родители отвели в секту Свидетели Иеговы [«Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» признали экстремисткой организацией и запретили в РФ в 2017 году — прим.ред.]» — вспомнила певица.

Она утверждает, что мужчина проявлял агрессию и оскорблял ее.

Когда певица пригрозила вызвать полицию, он продемонстрировал «реакцию психопатического характера» и начал громко кричать.

Во второй раз Земфире встречаться с поклонником не пришлось: его увели полицейские. Позже она осмотрела машину и выяснила, что оттуда ничего не пропало. Затем Земфира отправилась в полицию, чтобы написать заявление.

Ранее стало известно о задержании в Москве 35-летнего мужчины, напавшего на принадлежащий Земфире Mercedes. Инцидент произошел 27 июля, мужчина начал бить стекла в ее автомобиле. Нападавший оказался московским дворником (по другим данным, грузчиком) и фанатом творчества певицы. Мужчину отпустили под подписку о невыезде, сумма ущерба устанавливается.

По данным «МК», авто 2016 года выпуска сейчас находится в автосервисе. В машине придется заменить правую дверь, в ней разбиты два стекла, повреждены переднее правое крыло и левая фара спереди, на крыше и заднем правом крыле есть вмятины. Газета отмечает, что ущерб составит более 200 тысяч рублей.