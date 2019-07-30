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Мужа Жасмин объявили в международный розыск 

Рамблер + ещё 18 3 минуты назад
Молдавского бизнесмена и политика, мужа певицы Жасмин Илана Шора объявило в международный розыск молдавское МВД. Об этом сообщается на сайте ведомства.
В сообщении отмечается, что ответственность за розыск Шора возложена на Генеральный инспекторат полиции МВД.
Ранее прокуратура начала расследование в отношении Шора. В ведомстве заявили, что в июне после смены власти в Молдавии он уехал из страны, незаконно перейдя границу.
До этого Шор был осужден на семь с половиной тюрьмы по делу о банковском мошенничестве, но обжаловал приговор и до окончательного решения был помещен под судебный контроль.
Шоу-бизнес , Видео , Криминал , Происшествия , Молдова
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