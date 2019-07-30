Мужа Жасмин объявили в международный розыск

Молдавского бизнесмена и политика, мужа певицы Жасмин Илана Шора объявило в международный розыск молдавское МВД. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В сообщении отмечается, что ответственность за розыск Шора возложена на Генеральный инспекторат полиции МВД.

Ранее прокуратура начала расследование в отношении Шора. В ведомстве заявили, что в июне после смены власти в Молдавии он уехал из страны, незаконно перейдя границу.

До этого Шор был осужден на семь с половиной тюрьмы по делу о банковском мошенничестве, но обжаловал приговор и до окончательного решения был помещен под судебный контроль.