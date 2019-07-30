Новый водитель Волочковой трижды разбил ее Maybach 

Новый водитель балерины Анастасии Волочковой за полгода работы трижды попал в ДТП на ее Maybach. Об этом сообщает «Телепрограмма».
По данным издания, за шесть месяцев водитель неоднократно получал штрафы за превышение скорости, иногда совершал по три нарушения за день. Из-за аварий Maybach трижды побывал в ремонте, обошлось это дорого, но все покрыла страховка.
«Телепрограмма» отмечает, что продавать авто Волочкова не планирует.
«Я каждую пылиночку вытирала в салоне. Я люблю эту машину», — заявила она.
Maybach жемчужного цвета появилась у Волочковой в 2016 году. Она сообщила, что получила автомобиль в подарок «от любящего человека».
«Телепрограмма» отмечает, что бывший водитель Александр Скиртач, с которым балерина судилась, тоже обращался с автомобилем не лучшим образом: ездил на нем без разрешения, ни разу не отправил на техобслуживание.
Волочкова рассказывала «Комсомольской правде», что при увольнении водитель сдал ей машину с пробитым колесом и искореженным диском, а штрафов из-за него накопилось на 60 тысяч рублей. Позже во время техосмотра механики сообщили Волочковой, что тормозные механизмы авто не подлежат восстановлению.