Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Новый водитель Волочковой трижды разбил ее Maybach 

Рамблер + ещё 5 1 час назад
Фото: @volochkova_art
Новый водитель балерины Анастасии Волочковой за полгода работы трижды попал в ДТП на ее Maybach. Об этом сообщает «Телепрограмма».
По данным издания, за шесть месяцев водитель неоднократно получал штрафы за превышение скорости, иногда совершал по три нарушения за день. Из-за аварий Maybach трижды побывал в ремонте, обошлось это дорого, но все покрыла страховка.
«Телепрограмма» отмечает, что продавать авто Волочкова не планирует.
«Я каждую пылиночку вытирала в салоне. Я люблю эту машину», — заявила она.
Maybach жемчужного цвета появилась у Волочковой в 2016 году. Она сообщила, что получила автомобиль в подарок «от любящего человека».
«Телепрограмма» отмечает, что бывший водитель Александр Скиртач, с которым балерина судилась, тоже обращался с автомобилем не лучшим образом: ездил на нем без разрешения, ни разу не отправил на техобслуживание.
Волочкова рассказывала «Комсомольской правде», что при увольнении водитель сдал ей машину с пробитым колесом и искореженным диском, а штрафов из-за него накопилось на 60 тысяч рублей. Позже во время техосмотра механики сообщили Волочковой, что тормозные механизмы авто не подлежат восстановлению.
Комментарии
Шоу-бизнес , Александр Скиртач , Комсомольская правда
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Турагентства объяснили смерть россиян в Анталье
Арест танкера РФ на Украине: МИД сделал заявление29
Названо точное количество уголовных дел против Порошенко23
Умерла художница Варвара Родченко
«А ты симпатичный?»: откровенная переписка Глюк'оZы8
Видео
01:19
В Сети высмеяли «способ» Киева по возвращению Крыма
Общество Украина
02:09
Задержан подозреваемый в убийстве девушки-блогера
Криминал Происшествия
00:51
Баловавшиеся с огнем дети сожгли 8 домов в Самаре
Пожары Происшествия
04:33
В США признали поражение в «битве за Арктику»
Армия США
Россия уличила ООН в фейках
В мире Армия
01:13
«Был агрессивный»: Земфира — о преследовании фаната
Шоу-бизнес Статьи
02:30
Редчайшее существо со дна Тихого океана попало на видео
Наука Наука и техника
01:27
«Лгуны и непрофессионалы»: Кличко обратился к Зеленскому
Украина В мире
05:57
В РПЦ объяснили повышение пенсионного возраста в РФ
Общество
01:22
Лобода показала, как зажгла на концерте Rammstein
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение