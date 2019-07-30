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Бузова разделась и пожаловалась на бессонницу 

Рамблер + ещё 1 39 минут назад
Фото: @buzova86
Певица Ольга Бузова в Instagram пожаловалась на бессонницу, разместив видеозапись, на которой снята топлес, прикрывшись рукой и волосами.
На записи, которую Ольга Бузова выложила в «сторис», она стоит в полутьме боком в одних трусах. Изображение пересекает надпись — «бессонница», дополненная смайликом с рожками.
Также в «сторис» певицы были размещены и анонсы ее ближайших концертов — в Сочи и в Анапе.
Ранее поклонники упрекнули Ольгу Бузову в том, что она излишне корректирует свои фото, которые выкладывает в соцсети, так, что ее ноги становятся слишком длинными и тонкими. Фанаты призвали Бузову «оставить уже этот редактор и быть собой».
Шоу-бизнес , Ольга Бузова
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