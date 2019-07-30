Бузова разделась и пожаловалась на бессонницу

Певица Ольга Бузова в Instagram пожаловалась на бессонницу, разместив видеозапись, на которой снята топлес, прикрывшись рукой и волосами.

На записи, которую Ольга Бузова выложила в «сторис», она стоит в полутьме боком в одних трусах. Изображение пересекает надпись — «бессонница», дополненная смайликом с рожками.

Также в «сторис» певицы были размещены и анонсы ее ближайших концертов — в Сочи и в Анапе.

Ранее поклонники упрекнули Ольгу Бузову в том, что она излишне корректирует свои фото, которые выкладывает в соцсети, так, что ее ноги становятся слишком длинными и тонкими. Фанаты призвали Бузову «оставить уже этот редактор и быть собой».