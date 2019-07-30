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«А ты симпатичный?»: опубликована откровенная переписка Глюк'оZы 

Рамблер + ещё 2 38 минут назад
Фото: ВКонтакте
В Сети появилась переписка Натальи Чистяковой-Ионовой, выступающей под псевдонимом Глюк'оZа, с незнакомцем, в которой известная певица флиртует и обменивается с ним фотографиями. Переписка подогрела слухи о разводе звезды с мужем, пишет «СтарХит».
По данным издания, судя по диалогу, к певице обратился молодой человек с предложением услуги, касающейся подтверждения личности в социальной сети. Однако на деловой вопрос неожиданно получил игривый ответ.
«А ты симпатичный?» — поинтересовалась Глюк'оZа.
Молодой человек поддержал тон беседы и спросил, стоит ли ему лететь в Баку на музыкальный фестиваль «Жара», где выступала Глюк'оZа. На что получил предложение прислать фото, чтобы «решить, куда ему лететь», отмечает издание.
«СтарХит» также напомнил, что на фестивале в Баку певица привлекла к себе внимание не только яркими сценическими образами, но и тем, что сняла обручальное кольцо.
Глюк'оZа также разместила в своем в Instagram фотографию, на которой целует в щеку популярного исполнителя Макса Барских.
«Ты лучик Солнца, спасибо тебе @max_barskih», — подписала фото Глюк'оZа, поставив смайлики в виде сердечек (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).
Поклонники певицы поинтересовались в комментариях, встречается ли Глюк'оZа, которая уже 13 лет замужем за Александром Чистяковым, с Максом Барских.
«Вы пара?» — спросила viktoriasorokina_vs.
«А вы красиво смотритесь», — считает birk2711.
Ранее менеджер певицы Александр Диколь, комментируя информацию о ее разводе, заявил, что «не опускается до уровня подтверждения или отрицания слухов».
«Мне странно, что в нашем обществе происходит подобная ситуация. Кто-то где-то не знаю каким образом произвел на свет эту информацию, и мне сейчас просто обрывают телефон. Меня это пугает», — отметил он.
Комментарии6
Шоу-бизнес , Александр Чистяков , Макс Барских , StarHit
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