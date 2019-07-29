Бузову упрекнули за излишне длинные ноги

Певица Ольга Бузова сопроводила запись в Instagram об идеальном дне фотографией, удивившей подписчиков. Пользователи соцсети сочли, что фото Бузовой слишком сильно откорректировано.

«Практически идеальный день. Я любимой Москве. Съёмки, вкусный ужин, а ночью меня ждёт родная студия…где есть только я и моя музыка», — написала Ольга Бузова (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).

Певица проиллюстрировала запись фотографией, на которой она стоит на фоне ресторана.

В комментариях поклонники отметили, что ноги Ольги Бузовой на фото слишком длинные и тонкие.

«Кто так тебя вытянул? Прямо таки страус. Худая же конечно, но как бы не хотелось иметь такие тонкие ножки не получится, конституция не позволит. Оставь уже этот редактор и будь собой …», — призвала oks221031.

«Цапля», — иронично отметила tysiachnikovamarina.

Однако часть подписчиков Бузовой выразила восхищение внешним видом певицы, назвав ее «великолепной» и «очень женственной».

Ранее Ольга Бузова рассказала в своем Instagram, что во время выступления на фестивале «Жара» в Баку упала и получила травму ноги. При этом она поблагодарила пришедших на концерт за «поддержку и жаркий приём».