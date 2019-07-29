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Бузову упрекнули за излишне длинные ноги 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Певица Ольга Бузова сопроводила запись в Instagram об идеальном дне фотографией, удивившей подписчиков. Пользователи соцсети сочли, что фото Бузовой слишком сильно откорректировано.
«Практически идеальный день. Я любимой Москве. Съёмки, вкусный ужин, а ночью меня ждёт родная студия…где есть только я и моя музыка», — написала Ольга Бузова (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).
Певица проиллюстрировала запись фотографией, на которой она стоит на фоне ресторана.
В комментариях поклонники отметили, что ноги Ольги Бузовой на фото слишком длинные и тонкие.
«Кто так тебя вытянул? Прямо таки страус. Худая же конечно, но как бы не хотелось иметь такие тонкие ножки не получится, конституция не позволит. Оставь уже этот редактор и будь собой …», — призвала oks221031.
«Цапля», — иронично отметила tysiachnikovamarina.
Однако часть подписчиков Бузовой выразила восхищение внешним видом певицы, назвав ее «великолепной» и «очень женственной».
Ранее Ольга Бузова рассказала в своем Instagram, что во время выступления на фестивале «Жара» в Баку упала и получила травму ноги. При этом она поблагодарила пришедших на концерт за «поддержку и жаркий приём».
Комментарии2
Шоу-бизнес , Ольга Бузова , Москва
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