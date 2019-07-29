Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Не мучай…рифму»: Собчак обрушилась на Шнурова 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Телеведущая Ксения Собчак в рамках поэтического спора, который ведет в Instagram с лидером группы «Ленинград», сравнила Сергея Шнурова с поэтом, который ищет вдохновения в туалете, и призвала его «валить из поэтического окопа».
Ксения Собчак выложила в своем аккаунте видеозапись, на которой читает стихотворение, посвященное творчеству Шнурова и противостоянию с ней.
В своем ответе лидеру группы «Ленинград» телеведущая поместила его в туалет, где «муза заставила искать вдохновения», так как он «связан перепиской, письмо пришло, нельзя не отвечать».
Собчак иронично посоветовала Сергею Шнурову «валить из стихотворного окопа» и идти на сцену, где он сможет «петь, творить, дерзать».
«Не вышел стих? Сергей, не мучай… рифму. Ты понял, что хотела я сказать?» — заявила телеведущая.
Она также напомнила, что ранее Шнуров представлял свою новую жену как поэта и посоветовала ему обратиться к ней, чтобы создать стихотворения «посмешней».
В комментариях к записи пользователи соцсети разделились в оценках по поводу противостояния звезд. Часть из них призвала Собчак остановиться.
«Ксения, у Вас нет больше дел и проблем кроме Шнурова?» — поинтересовалась natalia.shumilo.
«Всё должно быть в меру. Перебор пошёл…», — уверен igorsvyatenko.
При этом некоторые подписчики сочли ответ Ксении Собчак «гениальным».
Ранее в ходе противостояния лидер «Ленинграда» усомнился в том, что стихотворения в его адрес писала именно Ксения Собчак, обвинил ее в измене Максиму Виторгану, а также раскритиковал формы телеведущей, назвав ее ягодицы «рыхлыми и плоскими».
В свою очередь, Ксения Собчак высказала мнение, что хорошие песни Сергей Шнуров создавал только тогда, когда был в браке с Матильдой, а также обвинила музыканта в излишнем употреблении алкоголя, посоветовав пройти лечение.
Комментарии
Шоу-бизнес , Максим Виторган , Ксения Собчак , Сергей Шнуров
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названа дата, когда в РФ исчезнут бумажные паспорта11
Раскрыты маневры секретного корабля-убийцы США2
Против Порошенко возбудили уголовное дело68
Российский генерал пропал в Киргизии8
Иран позвал Россию в Ормузский пролив153
Видео
01:13
На Украине начали борьбу за умы россиян
В мире Украина
00:54
Иран позвал Россию в Ормузский пролив
Армия В мире
01:20
Гергиева освистали в Германии
Общество
00:19
В Москве арестовали участника незаконной акции
Происшествия
03:19
Губернатор отказал жителям в сигаретах после паводка
Общество
03:57
В МЧС ответили на слова о бесполезности тушения пожаров
Происшествия Пожары
00:58
На Украине назвали способ возвращения Крыма
В мире Украина
00:57
Названо имя перевозившего «Бук» из дела MH17
В мире Украина
02:44
Экс-замглавы ФСИН узнал срок
Происшествия
00:27
В США назвали первого заказчика С-500
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение