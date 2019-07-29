«Не мучай…рифму»: Собчак обрушилась на Шнурова

Телеведущая Ксения Собчак в рамках поэтического спора, который ведет в Instagram с лидером группы «Ленинград», сравнила Сергея Шнурова с поэтом, который ищет вдохновения в туалете, и призвала его «валить из поэтического окопа».

Ксения Собчак выложила в своем аккаунте видеозапись, на которой читает стихотворение, посвященное творчеству Шнурова и противостоянию с ней.

В своем ответе лидеру группы «Ленинград» телеведущая поместила его в туалет, где «муза заставила искать вдохновения», так как он «связан перепиской, письмо пришло, нельзя не отвечать».

Собчак иронично посоветовала Сергею Шнурову «валить из стихотворного окопа» и идти на сцену, где он сможет «петь, творить, дерзать».

«Не вышел стих? Сергей, не мучай… рифму. Ты понял, что хотела я сказать?» — заявила телеведущая.

Она также напомнила, что ранее Шнуров представлял свою новую жену как поэта и посоветовала ему обратиться к ней, чтобы создать стихотворения «посмешней».

В комментариях к записи пользователи соцсети разделились в оценках по поводу противостояния звезд. Часть из них призвала Собчак остановиться.

«Ксения, у Вас нет больше дел и проблем кроме Шнурова?» — поинтересовалась natalia.shumilo.

«Всё должно быть в меру. Перебор пошёл…», — уверен igorsvyatenko.

При этом некоторые подписчики сочли ответ Ксении Собчак «гениальным».

Ранее в ходе противостояния лидер «Ленинграда» усомнился в том, что стихотворения в его адрес писала именно Ксения Собчак, обвинил ее в измене Максиму Виторгану , а также раскритиковал формы телеведущей, назвав ее ягодицы «рыхлыми и плоскими».

В свою очередь, Ксения Собчак высказала мнение, что хорошие песни Сергей Шнуров создавал только тогда, когда был в браке с Матильдой, а также обвинила музыканта в излишнем употреблении алкоголя, посоветовав пройти лечение.