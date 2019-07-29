Шпагат у пальмы: Волочкова добралась до места отдыха

Пока большинство звезд нежилось в лучах солнца, кто у берегов Италии , кто во Франции Анастасия Волочкова трудилась в поте лица, готовя новый номер. Не одна неделя ушла у артистки на то, чтобы отработать каждую деталь спектакля «Балерина в зазеркалье цирка». 43-летняя танцовщица стирала ноги в кровь, но все же справилась с задачей. Постановка понравилась зрителям. В зале не было ни одного свободного места.

Отработав и выложившись на сцене на все сто, Волочкова отправилась в отпуск. Сначала она провела время на природе на террасе у своего дома, а уже потом балерина отправилась в аэропорт. Пополнив запасы нижнего белья в одном из магазинов перед вылетом Анастасия добралась до моря. Сначала она опубликовала снимки, на которых позирует у ресторана Marina food в Греции, а позже первые фото с территории отеля.

На кадрах Волочкова стоит в своем коронном шпагате у пальмы. При этом она облачена в купальник с тигриным принтом. Наряд подчеркнул постройневшую фигуру балерины. За время работы над спектаклем она сбросила не один лишний килограмм. На другом фото Анастасия уже купается в море. По всей видимости, кадры сделал возлюбленный танцовщицы, с которым она отметила 10 месяцев отношений 29 июля.

«Ну все. Я тут!», — написала Волочкова, не став отмечать геолокацию.

В последнее время она также отключает комментарии в своих постах. Напомним, что в интервью Teleprogramma.pro балерина ранее раскрыла свой способ борьбы с негативом. Во-первых, она старается не читать то, что может ее расстроить. Поэтому и комментарии в Instagram у нее закрыты. Во-вторых, если есть чем себя занять, уверяет танцовщица.