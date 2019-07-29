Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Шпагат у пальмы: Волочкова добралась до места отдыха 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: @volochkova_art
Пока большинство звезд нежилось в лучах солнца, кто у берегов Италии, кто во Франции, Анастасия Волочкова трудилась в поте лица, готовя новый номер. Не одна неделя ушла у артистки на то, чтобы отработать каждую деталь спектакля «Балерина в зазеркалье цирка». 43-летняя танцовщица стирала ноги в кровь, но все же справилась с задачей. Постановка понравилась зрителям. В зале не было ни одного свободного места.
Отработав и выложившись на сцене на все сто, Волочкова отправилась в отпуск. Сначала она провела время на природе на террасе у своего дома, а уже потом балерина отправилась в аэропорт. Пополнив запасы нижнего белья в одном из магазинов перед вылетом Анастасия добралась до моря. Сначала она опубликовала снимки, на которых позирует у ресторана Marina food в Греции, а позже первые фото с территории отеля.
На кадрах Волочкова стоит в своем коронном шпагате у пальмы. При этом она облачена в купальник с тигриным принтом. Наряд подчеркнул постройневшую фигуру балерины. За время работы над спектаклем она сбросила не один лишний килограмм. На другом фото Анастасия уже купается в море. По всей видимости, кадры сделал возлюбленный танцовщицы, с которым она отметила 10 месяцев отношений 29 июля.
«Ну все. Я тут!», — написала Волочкова, не став отмечать геолокацию.
В последнее время она также отключает комментарии в своих постах. Напомним, что в интервью Teleprogramma.pro балерина ранее раскрыла свой способ борьбы с негативом. Во-первых, она старается не читать то, что может ее расстроить. Поэтому и комментарии в Instagram у нее закрыты. Во-вторых, если есть чем себя занять, уверяет танцовщица.
Teleprogramma.pro: последние новости
Лобода пикантным фото намекнула, что приехала на концерт Rammstein Грузчик разбил Mersedes Земфиры, чтобы привлечь ее внимание 25-летняя Милана Тюльпанова встречается с 19-летним хоккеистом
Комментарии
Шоу-бизнес , Анастасия Волочкова , Италия , Франция
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Иран позвал Россию в Ормузский пролив32
На Украине начали борьбу за умы россиян71
Пока вы не уснули: за Крымский мост требуют санкций19
На Украине назвали способ возвращения Крыма125
Трампа призвали к новым санкциям против России
Видео
01:13
На Украине начали борьбу за умы россиян
В мире Украина
00:54
Иран позвал Россию в Ормузский пролив
Армия В мире
01:20
Гергиева освистали в Германии
Общество
00:19
В Москве арестовали участника незаконной акции
Происшествия
03:19
Губернатор отказал жителям в сигаретах после паводка
Общество
03:57
В МЧС ответили на слова о бесполезности тушения пожаров
Происшествия Пожары
00:58
На Украине назвали способ возвращения Крыма
В мире Украина
00:57
Названо имя перевозившего «Бук» из дела MH17
В мире Украина
02:44
Экс-замглавы ФСИН узнал срок
Происшествия
00:27
В США назвали первого заказчика С-500
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение