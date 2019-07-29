Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Жеребкин пожертвовал фигурой ради клипа 

Рамблер 1 час назад
Фото: @zherebkin_nana
По словам участника группы «На-На» Вячеслава Жеребкина по замыслу режиссера клипа на песню «Считаю медленно до ста» он должен был появиться в кадре «с пузиком» и для съемок пришлось набрать лишний вес. Об этом Жеребкин рассказал изданию Tele.ru.
По словам участника группы Владимира Политова, клип на песню «Считаю медленно до ста» — «откровенный стёб и желание показать, что невозможное возможно».
«Обычные работяги становятся профессиональными спортсменами, да ещё и синхронистами! Мы с самоиронией подошли к этому, начиная с «неидеального торса» (Славе пришлось поправиться на 10 килограммов ради съемок!), заканчивая трусами в горошек. Многие это воспринимают всерьёз, а зря», — подчеркнул он в интервью изданию.
В свою очередь Вячеслав Жеребкин пояснил, почему именно ему пришлось поправиться на 10 килограммов.
«Я в группе самый взрослый, логично, что именно я должен быть с пузиком. Сгоню лишнее на концертах, это быстро! Но на самом деле было сложно. Мужское синхронное плавание — это идея создателей клипа. Такими они нас увидели. Поначалу у меня картинка никак не складывалась, но в итоге история получилась классная!» — заявил Жеребкин.
Ранее в комментариях к клипу группа «На-На» на YouTube интернет-пользователи выразили свое возмущение фигурами певцов и сценарием видео, иронично отметив, что такое «можно придумать только под „Крота“. Они также обвинили продюсера группы Бари Алибасова в пиаре для увеличения просмотров видео.
4 июня Бари Алибасов был госпитализирован после того, как выпил средство для чистки труб. А 17 июня был выписан из больницы. Продюсер был множество раз обвинен в инсценировке отравления ради привлечения внимания. При этом Алибасов и его команда категорически отвергают госпитализацию ради пиара.
Комментарии
Шоу-бизнес , Вячеслав Жеребкин , Бари Алибасов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Иран позвал Россию в Ормузский пролив32
На Украине начали борьбу за умы россиян71
Пока вы не уснули: за Крымский мост требуют санкций19
На Украине назвали способ возвращения Крыма125
Трампа призвали к новым санкциям против России
Видео
01:13
На Украине начали борьбу за умы россиян
В мире Украина
00:54
Иран позвал Россию в Ормузский пролив
Армия В мире
01:20
Гергиева освистали в Германии
Общество
00:19
В Москве арестовали участника незаконной акции
Происшествия
03:19
Губернатор отказал жителям в сигаретах после паводка
Общество
03:57
В МЧС ответили на слова о бесполезности тушения пожаров
Происшествия Пожары
00:58
На Украине назвали способ возвращения Крыма
В мире Украина
00:57
Названо имя перевозившего «Бук» из дела MH17
В мире Украина
02:44
Экс-замглавы ФСИН узнал срок
Происшествия
00:27
В США назвали первого заказчика С-500
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение