Жеребкин пожертвовал фигурой ради клипа

По словам участника группы «На-На» Вячеслава Жеребкина по замыслу режиссера клипа на песню «Считаю медленно до ста» он должен был появиться в кадре «с пузиком» и для съемок пришлось набрать лишний вес. Об этом Жеребкин рассказал изданию Tele.ru.

По словам участника группы Владимира Политова, клип на песню «Считаю медленно до ста» — «откровенный стёб и желание показать, что невозможное возможно».

«Обычные работяги становятся профессиональными спортсменами, да ещё и синхронистами! Мы с самоиронией подошли к этому, начиная с «неидеального торса» (Славе пришлось поправиться на 10 килограммов ради съемок!), заканчивая трусами в горошек. Многие это воспринимают всерьёз, а зря», — подчеркнул он в интервью изданию.

В свою очередь Вячеслав Жеребкин пояснил, почему именно ему пришлось поправиться на 10 килограммов.

«Я в группе самый взрослый, логично, что именно я должен быть с пузиком. Сгоню лишнее на концертах, это быстро! Но на самом деле было сложно. Мужское синхронное плавание — это идея создателей клипа. Такими они нас увидели. Поначалу у меня картинка никак не складывалась, но в итоге история получилась классная!» — заявил Жеребкин.

Ранее в комментариях к клипу группа «На-На» на YouTube интернет-пользователи выразили свое возмущение фигурами певцов и сценарием видео, иронично отметив, что такое «можно придумать только под „Крота“. Они также обвинили продюсера группы Бари Алибасова в пиаре для увеличения просмотров видео.

4 июня Бари Алибасов был госпитализирован после того, как выпил средство для чистки труб. А 17 июня был выписан из больницы. Продюсер был множество раз обвинен в инсценировке отравления ради привлечения внимания. При этом Алибасов и его команда категорически отвергают госпитализацию ради пиара.