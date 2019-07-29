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Мисс Москва прокомментировала развод с экс-королём Малайзии 

News.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
«Мисс Москва — 2015» Оксана Воеводина откровенно рассказала о своём разводе с экс-королём Малайзии. Девушка призналась, что узнала обо всём из СМИ.
Интересно наблюдать за тем, что происходит и что пишут в СМИ. Когда я узнала о разводе из новостей, я и сын Леон были в России. Я не получила никаких повесток в суд или судебных документов, — написала она в своём Instagram.
Король Малайзии заподозрил «Мисс Москва» в измене
Она пояснила, что последняя информация в СМИ, касающаяся её личной жизни, не соответствует действительности. По словам девушки, журналисты намеренно создали шумиху вокруг этой ситуации. Воеводина заявила, что не собирается реагировать на какие-либо провокации и будет защищать себя и своего ребёнка, сообщает «Пятый канал».
Весь мир следит за мной, и я не имею права сдаваться, — резюмировала она.
О свадьбе короля Малайзии Мухаммада V и победительницы конкурса «Мисс Москва — 2015» стало известно в ноябре 2018 года. Пара отметила торжество в концертном зале Barvikha Concert Hall в Москве. Ради своего высокопоставленного избранника российская модель приняла ислам, а монарх отрёкся от престола.
Ранее, как писал News.ru, в сети появились слухи о расставании пары. Как сообщил адвокат экс-короля, причиной стала возможная неверность Оксаны. Мухаммад V заподозрил, что родившийся в мае этого года первенец не является его сыном. Сама Воеводина отвергла все обвинения и предложила сдать тест ДНК.
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Шоу-бизнес , Малайзия , Москва
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