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«Печальная закономерность»: Собчак вступилась за затравленного Галкина 

Рамблер + ещё 2 54 минуты назад
Реальная катастрофа — не лесные пожары в Сибири, а рост количества глупцов среди россиян, заявила в своем инстаграме Ксения Собчак.
В понедельник пресс-служба полпреда президента в Сибирском федеральном округе Сергея Меняйло сообщила об увеличении площади лесных пожаров на территории округа до 1,6 гектара или 16 тысяч квадратных километров.
Максим Галкин, комментируя ситуацию, заявил в своем инстаграме, что в этом году в России появился тренд на посты о пожарах, и раскритиковал общественность за «гламурное» следование ему.
«Мысль о том, что, может, стоит беспокоиться об экологии в постоянном режиме, смогли осилить примерно 30% комментирующих», — отреагировала Собчак на критику в адрес телеведущего.
По словам журналистки, пытавшейся стать президентом России, под ее постами ситуация аналогична — лишь треть комментаторов способны осилить «сложносочиненную» идею. Она назвала это печальной закономерностью социальных сетей.
«Если говорить о реальной катастрофе, то вот она — количество глупых людей, которые не способны поддержать разговор, растет в геометрической прогрессии!» — добавила Собчак.
Комментарии71
Шоу-бизнес , Видео , Интернет , Ксения Собчак , Сергей Меняйло , Максим Галкин
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