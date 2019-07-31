«Печальная закономерность»: Собчак вступилась за затравленного Галкина

Реальная катастрофа — не лесные пожары в Сибири, а рост количества глупцов среди россиян, заявила в своем инстаграме Ксения Собчак

В понедельник пресс-служба полпреда президента в Сибирском федеральном округе Сергея Меняйло сообщила об увеличении площади лесных пожаров на территории округа до 1,6 гектара или 16 тысяч квадратных километров.

Максим Галкин , комментируя ситуацию, заявил в своем инстаграме, что в этом году в России появился тренд на посты о пожарах, и раскритиковал общественность за «гламурное» следование ему.

«Мысль о том, что, может, стоит беспокоиться об экологии в постоянном режиме, смогли осилить примерно 30% комментирующих», — отреагировала Собчак на критику в адрес телеведущего.

По словам журналистки, пытавшейся стать президентом России, под ее постами ситуация аналогична — лишь треть комментаторов способны осилить «сложносочиненную» идею. Она назвала это печальной закономерностью социальных сетей.