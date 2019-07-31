«Печальная закономерность»: Собчак прокомментировала травлю Галкина в Сети

Нешуточные страсти разгорелись на странице Максима Галкина в Сети по поводу его высказываний относительно сибирских лесных пожаров. Юмориста нещадно травят, обвиняя в том, что он выгораживает чиновников, которые не хотят тушить горящие три миллиона гектаров тайги в Иркутской области . Даже специально записанное объяснение своей позиции не помогло — число гневных высказываний под этим постом зашкаливает.

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«Людям тяжело осилить любую сложносочиненную идею. Любая мысль должна уложиться в одно предложение и смайлик. Вот сижу, читаю последние посты, а главное, комментарии @maxgalkinru и угораю — мысль о том, что все «гламурно» написали про пожары в этом году просто потому, что появился тренд об этом написать, и что в прошлом году пожаров было не меньше (посмотрите статистику), и что, может, стоит беспокоиться об экологии в постоянном режиме, смогли осилить примерно 30% комментирующих», — констатирует известная журналистка.

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Ксения признается, что в ее Instagram ситуация похожая. Только треть комментирующих способна поддержать спор на заданную тему, а не на свою.

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