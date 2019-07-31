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«Печальная закономерность»: Собчак прокомментировала травлю Галкина в Сети 

Teleprogramma.pro + ещё 2 1 час назад
Фото: ТАСС
Нешуточные страсти разгорелись на странице Максима Галкина в Сети по поводу его высказываний относительно сибирских лесных пожаров. Юмориста нещадно травят, обвиняя в том, что он выгораживает чиновников, которые не хотят тушить горящие три миллиона гектаров тайги в Иркутской области. Даже специально записанное объяснение своей позиции не помогло — число гневных высказываний под этим постом зашкаливает.
больше по теме«Ждем стихов от Шнура»: Ксения Собчак впечатляюще изогнулась на столеПодписчики телеведущей ждут, как на это отреагирует эпатажный Сергей Шнуров. Слова подписчиков юмориста решила прокомментировать Ксения Собчак, отметив «печальную закономерность соцсетей»: люди просто не способны понять более-менее сложные мысли.
«Людям тяжело осилить любую сложносочиненную идею. Любая мысль должна уложиться в одно предложение и смайлик. Вот сижу, читаю последние посты, а главное, комментарии @maxgalkinru и угораю — мысль о том, что все «гламурно» написали про пожары в этом году просто потому, что появился тренд об этом написать, и что в прошлом году пожаров было не меньше (посмотрите статистику), и что, может, стоит беспокоиться об экологии в постоянном режиме, смогли осилить примерно 30% комментирующих», — констатирует известная журналистка.
(function ($) {var $el=$ ("#insta-2099722178130900870_21965519"), new_h, new_w;$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1.00625)+228;$el.css ("height", new_h+"px");$ (window).on ("resize", function () {$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1.00625)+228;$el.css ("height", new_h+"px");});}) (jQuery);
Ксения признается, что в ее Instagram ситуация похожая. Только треть комментирующих способна поддержать спор на заданную тему, а не на свою.
больше по темеСобчак в леопардовом купальнике устроила фотосессию на СардинииТелеведущая заявила, что заслужила отдых. «И если говорить о реальной катастрофе. То вот она: Количество глупых людей, которые безотносительно их взглядов, в принципе не способны поддержать разговор, растет в геометрической прогрессии! И главное, глупый человек он же не понимает, что он глуп, и объяснить это ему невозможно», — уверена Ксения Собчак.
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Шоу-бизнес , Интернет , Ксения Собчак , Максим Галкин , Иркутская Область
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