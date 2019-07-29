Волочкова показала часть тела возлюбленного

Балерина Анастасия Волочкова опубликовала в инстаграме фото в честь даты с начала отношений со своим возлюбленным.

Волочкова выложила обрезанное фото, где видно только плечо и руку избранника. На снимке видно, что мужчина выше балерины на голову.

"Ровно десять месяцев отношений с любимым человеком", — подписала снимок она.