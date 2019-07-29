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Волочкова показала часть тела возлюбленного 

Газета.Ru + ещё 1 45 минут назад
Фото: РИА Новости
Балерина Анастасия Волочкова опубликовала в инстаграме фото в честь даты с начала отношений со своим возлюбленным.
Волочкова выложила обрезанное фото, где видно только плечо и руку избранника. На снимке видно, что мужчина выше балерины на голову.
"Ровно десять месяцев отношений с любимым человеком", — подписала снимок она.
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Сегодня раннее утро прекрасно! Светлое и солнечное. 😊 И небольшой праздник. 🐥 Ровно 10 месяцев отношений с любимым человеком.. Это много или мало?.. 🤷‍♀️ Наши отношения прошли множество испытаний и сложностей. Но они были выстроены на доверии и умению за них бороться. Но самое страшное— это разочарование в людях…А ещё, этот день-начало моего отдыха и я улетаю в замечательное путешествие!🙏😊🌺 😉 #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #лето #творчество #volochkova #instagood #be #love #me #enjoy #best #good #ballet #друзья #дом #книги #настроение #премьера #дом #отдых

Публикация от  Анастасия Волочкова (@volochkova_art)

Ранее бывший артист Большого театра Николай Цискаридзе рассказал, как российская балерина Анастасия Волочкова попала на сцену
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Комментарии1
Шоу-бизнес , Николай Цискаридзе , Анастасия Волочкова
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