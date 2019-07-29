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Менеджер Глюкозы рассказал о ее разводе 

Рамблер 47 минут назад
Фото: Instagram
Менеджер Натальи Чистяковой-Ионовой (Глюкоза) Александр Диколь отказался комментировать информацию о возможном разводе певицы с бизнесменом Александром Чистяковым. Об этом сообщает «Пятый канал».
«Мы не опускаемся до уровня подтверждения или отрицания слухов», — подчеркнул представитель певицы.
По словам Диколя, такая информация массово распространяется после того, как какой-либо Telegram-канал «сделает пук».
«Мне странно, что у нас происходит в обществе подобная ситуация. <…> Мне сейчас просто обрывают телефон уважаемые журналисты из уважаемых изданий. Меня вот это пугает», — заявил он.
Певица вышла замуж за бизнесмена в 2006 году. Супруги воспитывают двух дочерей.
Летом 2019 года интернет-пользователи обратили внимание, что Глюкоза перестала носить обручальное кольцо и убрала фамилию мужа из описания своей страницы в Instagram.
«Экспресс-газета» писала со ссылкой на очевидцев, что в начале года Чистякова заметили в ресторане на Новой Риге в компании брюнетки, они якобы обнимались и вели себя как пара.
Комментарии
Шоу-бизнес , Александр Чистяков , Экспресс-газета
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