Менеджер Глюкозы рассказал о ее разводе

Менеджер Натальи Чистяковой-Ионовой (Глюкоза) Александр Диколь отказался комментировать информацию о возможном разводе певицы с бизнесменом Александром Чистяковым . Об этом сообщает «Пятый канал».

«Мы не опускаемся до уровня подтверждения или отрицания слухов», — подчеркнул представитель певицы.

По словам Диколя, такая информация массово распространяется после того, как какой-либо Telegram-канал «сделает пук».

«Мне странно, что у нас происходит в обществе подобная ситуация. <…> Мне сейчас просто обрывают телефон уважаемые журналисты из уважаемых изданий. Меня вот это пугает», — заявил он.

Певица вышла замуж за бизнесмена в 2006 году. Супруги воспитывают двух дочерей.

Летом 2019 года интернет-пользователи обратили внимание, что Глюкоза перестала носить обручальное кольцо и убрала фамилию мужа из описания своей страницы в Instagram.